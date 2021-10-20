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События Вчера, 23:5950
Как ездит транспорт по новым правилам

Сегодня был первый день "транспортного коллапса". 21 октября вступили в силу новые правила межобластных перевозок. Выехать за пределы области можно лишь с ковид-сертификатом или тестом. Правда, железнодорожники с утра сделали послабления - на электричках можно ездить по старому, даже в другие области. Поэтому люди, у которых нет ковид-паспортов и денег на тесты (экспресс-тест на вокзале можно сдать за 350 гривен) ехали на перекладных - с пересадками.

А вот что касается автобусов, то тут ситуация намного хуже. За сегодняшний день отменили 50-60% рейсов, а завтра может быть еще хуже. Люди массово переметнулись к нелегадьным перевозчикам и на бла-бла-кар. В итоге ценники там взлетели втрое.

Разбирались, как в Украине прошел первый день перевозок по новым правилам

Пассажиропоток упал на 70%, половину рейсов отменили

Мы уже писали, что с 21 октября в Украине вступили в силу новые правила межобластных перевозок.

Проезд на любом виде транспорта, которые курсирует между населенными пунктами, расположенными в разных областях (автобусах и маршрутках, поездах, самолетах) возможен при наличии следующий документов:

  • Документа о вакцинации одной дозой вакцины - он подходит только для желтых зон
  • Внутреннего или международного ковид-сертификата о полном курсе вакцинации
  • Отрицательный тест ПЦР или экспресс- тест, сделанные не ранее чем за 72 часа до поездки
  • Справка о выздоровлении от коронавируса

Причем, один из документов должны иметь как пассажиры, так и персонал компании - перевозчика. Проверять соблюдение новые правил уже с утра 21 октября массово вышли представители Госпортебслужбы и полиция.

Стоит отметить, что еще накануне даты "Ч" транспортники взбунтовались. Как рассказывал "Стране" глава Всеукраинской ассоциации автостанций и Всеукраинского объединения перевозчиков Игорь Житинский,  новые правила равносильны транспортному коллапсу. Ведь нужные справки не могут предоставить даже водители - многие из них не вакцинированы и заставить их сделать дозу практически нереально. По пассажирам сразу же тоже возникли вопросы. "Как толпу людей, которым нужно ехать , водитель может не пустить в автобус, пусть полиция приходит и контролирует", - возмущался Житинский. 

18 октября, накануне введения новых правил, первозчики выходили на акцию протеста. И, как рассказал нам Житинский, в Мининфраструктуры им пообещали до среды (то есть, 20 октября) внести в постановление Кабмина изменения - убрать пункт о том, что в случае отсутствия документов о вакцинации или ковид-сертификата у пассажиров, штраф выписывается и на компанию-перевозчика, и на водителя. Но по итогу ничего не убрали.

Уже с утра, 21 октября, когда заработали новые правила, худшие опасения перевозчиков начали подтверждаться.

"Было очень много проверяющих - целые рейды. Для «картинки» вышли и Госпотребслужба, и полиция. И они сразу же начали выписывать штрафы водителям, если у тех была одна доза. Такие прецеденты были, в частности, в Черновицкой области. Поэтому даже те перевозчики, которые уже вывели технику на маршруты, начали отменять рейсы. Но многие с утра отказались ехать. По итогам дня, количество межобластных рейсов уменьшилось на 50-60%. Дело в том, что пассажиропоток упал на 70-80%, то есть, загрузка автобусов была всего 20-30%, а для того, чтобы рейс был рентабельным, нужно заполнить салон хотя бы на 65%", — рассказал нам Житинский.

"Мы отменили 4 рейса, несем огромные убытки, людей нет. При такой загрузке в ближайшие дни тоже будем вынуждены отменять рейсы", - рассказала нам представитель мариупольской компании -перевозчика Анна Глушкова.

В компании "Укрпас" заявили, что на Центральном автовокзале в Киеве 21 октябя из-за новых правил отменилось 40% рейсов.

Что было на тех, кто все -таки выехал?

Перевозчики рассказывают нам о массе инцидентов.

"Людей не пускали в автобусы без нужных документов плюс штрафовали за отсутствие масок- по 170 гривен. В Черновицкой области сняли с автобуса пассажира- иностранца, который въехал из Молдовы и направлялся в Тернополь. Что ему делать дальше, и как попасть к месту назначения - непонятно. Бабушку, которая была на госпитализации в областной больнице, а сегодня как раз выписалась и пыталась попасть домой, не пустили в автобус. Старушка расплакалась - денег на тест у нее не было. Пассажиры звонили даже не правительственную линию, но так и не выяснили - как быть в таких случаях. Зато ответ знают проверяющие во Львовской области. Они в ходе рейдов прямо говорили пассажирам - не хотите, чтобы вас проверяли, ездите на бла-бла-каре", — рассказывает Житинский.

Бла-бла-кар подорожал втрое

Стоит отметить, что совет "ехать на бла-бла-каре" уже с сегодняшнего дня весьма актуален. По-сути, нелегальные перевозчики и бла-бла-кар остаются едва ли не единственным способом добраться в другую область для тех украинцев, кто не вакцинирован. Вариант с тестами рассматривают очень немногие граждане, ведь тест стоит от 350-500 гривен, то есть, может обойтись дороже, чем сам билет на автобус.

"Уже с сегодняшнего дня нелегалы подняли цены втрое. То же самое с бла-бла-каром. К примеру, маршрут Луцк-Ривне стоил 70-80 гривен, сейчас - 220 гривен с человека", - говорит Житинский.

Тем не менее, спрос на "неофициальных" перевозчиков зашкаливает.

"На бла-бла-каре ажиотаж, в телеграм-группе "Попутчики Мариуполя" за сутки несколько сотен новых участников", - пишет в Фейсбуке Вячеслав Твердохлеб.

Впрочем, люди говорят, что в принципе договориться и попасть в автобус без справки реально, но водители предупреждают, что, если будет проверка, штраф платит пассажир. Но многие водители боятся, так как штраф на компанию-перевозчика может достигать 170 тысяч. Правда, сегодня таких штрафов не выписывали, только высаживали пассажиров без документов и предупреждали водителей.

Что касается дальнейшей работы, то перевозчики говорят, что не будут ездить в минус, и станут отменять рейсы в случае низкой загрузки. По словам Житинского, в следующую среду перевозчики планирую пикетировать Кабмин, ведь легальные компании работать не могут, а нелегалы спокойно ездят. "Не было информации за сегодняшний день, чтобы кого то из нелегалов развернули , все ездят и без справок",- говорит Житинский.

На электричках можно и без тестов

Что касается железнодорожного транспорта, то с утра УЗ огласила свои собственные правила.

Директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский заявил, что новые правила от Кабмина не распространяются на пригородные поезда, даже если они пересекают границы областей.

"Новые правила не распространяются на пригородное движение, даже если поезд пересекает несколько областей, например, из Нежина в Киев, мы это трактуем как пригородное движение, потому что нет технической возможности налаживать контроль. Поэтому мы разделяем далекое сообщение: это "Интерсити" и ночные поезда, а все, что касается пригородного сообщения, то мы пока фокусируемся на масочном режиме", – сказал Перцовский.

То есть, на электричках ездить по-прежнему можно без ковид-сертификатов и тестов. Некоторые пассажиры без вакцинации и тестов таким образом добирались в другие области - на электричках с пересадками. Те, кто побогаче, могли сделать тест прямо на вокзале и ехать поездом дальнего сообщения.

Но с утра на вокзале в Киеве - столпотворение. Возле вагонов выстроились огромные очереди, так как на входе проводники проверяли документы. Накануне введения новых правил УЗ предупредила, что нужно приходить на вокзал раньше. Но люди недовольны. "Чтобы доехать до Полтавы, нужно как в аэропорт, за два часа приходить", - жалуется киевлянка Алина.

Экспресс-тест на вокзале можно было сдать за 350 гривен, результат - через 15-30 минут. Но были и такие, кто купил билет заранее, и пришел за 10 минут до отправления поезда. Естественно, времени на тесты уже не оставалось и людей разворачивали.

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