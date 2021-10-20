На съемках вестерна "Ржавчина" Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера

В США произошел абсолютно дикий случай на съемочной площадке. Здесь в штате Нью-Мексико шли съемки вестерна "Ржавчина" (Rust), которые завершились трагически.

Знаменитый киноактер Алек Болдуин в одной из сцен ранил из пистолета двух человек, оператора и режиссера ленты. У режиссера картины оказалась повреждена ключица, оператор же Халина Хатчинс была доставлена вертолетом санавиации в больницу, но врачи не смогли ее спасти. Она умерла от полученных ранений. Сам же Алек Болдуин, присутствовавший в этот момент в кадре, не пострадал.

О трагедии передает портал TMZ со ссылкой на официальное заявление шерифа округа Санта-Фе.

Актеры были заняты в сцене с перестрелкой, револьверы должны быть заряжены холостыми патронами, но в момент выстрела Болдуина произошло нечто непонятное. Пуля или какие-то осколки попали в двух человек, которые находились рядом с актером.

Пока неизвестно, стал ли причиной трагического инцидента человеческий фактор или же проблема в киношном реквизите. Местный шериф с помощниками приступили к расследованию ЧП, съемки фильма временно приостановлены.

Раненый режиссер фильма Джоэл Соуса находится в критическом состоянии, врачи сражаются за его жизнь.