В частной клинике имени Эдварда VII ночь провела королева Британии Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II, которая ранее отказалась от премии "Старушка года" и отменила визит в Северную Ирландию, почти сутки провела на обследовании в частной клинике Лондона.

Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

"Следуя медицинскому совету отдохнуть в течение нескольких дней, королева посетила больницу в среду днем ​​для некоторых предварительных исследований, вернувшись в Виндзорский замок сегодня в обеденное время (четверг, 21 октября - Ред.), и остается в хорошем настроении", - заявили в пресс-службе британской королевы.

Напомним, что в начале прошлой недели Елизавета II впервые появилась на публике с тростью, побывав на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю столетия Королевского Британского Легиона в сопровождении своей дочери принцессы Анны. До этого монаршую особу видели с тростью на церемониях только в 2003 и 2004 годах, после операции на колене.

Достоянием общественности стали слова королевы сказанные ею в ходе светской беседы с двумя дамами. Ее Величество заявила, что ее раздражает, когда политики говорят о климате, ничего при этом не делая конкретно.