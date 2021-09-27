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События Сегодня, 10:2456
В разгар эпидемии Сovid-19 в Украине два главных производителя кислорода остановились на ремонт

В Украине, где за минувшие сутки зафиксировали два антирекордных коронавирусных показателя, остановили свою работу два основных производителя кислорода.

Теперь Министерство здравоохранения пытается в срочном порядке найти альтернативу.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телеканала Рада, видео обнародовано в Youtube.

"Два основных производителя кислорода, которые работают в стране, остановились на регламентные работы. Поэтому сейчас в экстренном режиме проводится работа по поиску альтернативных источников поставок кислорода. И те перебои, которые иногда возникают на уровне областей, решаются в ручном режиме", - сказал он. 

Кузин добавил, что в настоящее время в стране пока нет существенного дефицита кислорода нет. В ведомстве надеются, что они найдут альтернативных поставщиков и решат проблему с адекватным обеспечением кислородом.

При этом главный санврач напомнил, что при новой волне Сovid-19, вызванной опасным штаммом "Дельта", пациенты стали гораздо чаще нуждаться в кислороде.

"И действительно мы видим, что нагрузка на аппараты ИВЛ сейчас возрастает просто в разы" - добавил он.

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Теги: news, новости, Украина, кислород, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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