В пожаре под Харьковом погибло три человека

В селе Червоне, что в Харьковской области, произошел пожар в частном жилом доме. В результате чрезвычайного происшествия погибли три человека.

Об этом говорится в оперативной сводке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, информация о возгорании поступила им ночью (в 01:02) в пятницу, 22 октября. Только через шесть часов пожар удалось ликвидировать (в 06:58). В ГСЧС уточнили, что огонь охватил 80 квадратных метров.

К тушению пожара привлекалось десять человек и две единицы техники спецслужбы.