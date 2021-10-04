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События Сегодня, 10:3151
Уроженкой Украины оказалась убитая Алеком Болдуином оператор вестерна "Ржавчина"

В сети появилась первая фотографию голливудского актера Алека Болдуина, после того, как он на съемочной площадке застрелил оператора и ранил режиссера.

Соответствующий снимок публикует издание Santa Fe New Mexican утром в пятницу, 22 октября.

Напомним, мы ранее подробно рассказывали, что в штате Нью-Мексико во время съемок вестерна "Ржавчина" 63-летний актер Алек Болдуин в одной из сцен ранил из пистолета двух человек - оператора Халину Хатчинс и режиссера ленты Джоэл Соуса. В результате, у режиссера картины оказалась повреждена ключица, оператор же была доставлена в госпиталь, однако ее не удалось спасти.

Также издание сообщает, что в настоящее время никаких обвинений стрелявшему предъявлено не было.  

На снимке актер запечатлен после допроса в офисе шерифа округа Санта-Фе. Видно, что он сильно потрясен этой трагедией.

Кстати, как передает Телеграм-канал Shot убитая оператор 42-летняя Халина Хатчинс оказалась уроженкой Украины. 

Вот что написано на её личном сайте: "Родом с Украины, выросла на советской военной базе за Полярным кругом в окружении оленей и атомных подводных лодок". Она имеет степень магистра международной журналистики Киевского национального университета и ранее работала журналистом-расследователем в британских документальных постановках в Европе.

Халина Хатчинс участвовала в создании фильма ужасов Darlin и драмы Blindfire.

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Теги: news, новости, Украина, Болдуин, убийство, оператор, 7dniv, 7dnivinfo  
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