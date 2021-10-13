Вручить подозрение за поддельный ковид-сертификат готовятся Надежде Савченко

Источник "Страны" в МВД Украины заявил, что экс-нардепу Надежде Савченко и ее сестре готовятся в ближайшее время вручить подозрение по статье 358 часть 4 УК (подделка документов) за использование поддельного ковид-сертификата.

Ответственность по этой статье - штраф или арест до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до двух лет.

Он уточнил, что Савченко с сестрой прилетели из Турции и предъявили поддельные ковид-сертификаты.

По его словам, это произошло ещё 4 октября.

То, что информацию о Савченко обнародовали только сейчас, 22 октября, в МВД объяснили тем, что сестрам готовятся вручать подозрение.

Отметим, что может быть и другой мотив, почему делу решили придать огласку именно сейчас - с учётом быстрого роста заболеваемости коронавирусом запугать тех, кто покупает поддельные ковид-сертификаты, раскрутив уголовное дело по этой статье против известного человека.