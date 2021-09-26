В Москве мощный ураган повредил стену Кремля

В пятницу, 22 октября, в Москве поднялся сильнейший ветер, порывы которого достигают 20 метров в секунду. Ураган сносит дорожные ограждения, деревья и легкие металлические конструкции и даже повредил зубец на стене Кремля.

Об этом сообщает "Интерфакс".

В российской столице поднялся ураган, который порывом ветра снес строительные леса. Леса, в свою очередь, упали и повредили один из зубцов на стене Кремля.

Как сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны РФ, в результате инцидента никто не пострадал.