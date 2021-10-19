Соцсеть Трампа спустя несколько часов после запуска взломали хакеры и разместили там свинью

Социальную сеть бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social, о создании которой он объявил накануне, взломали уже через несколько часов после объявление о запуске.

Об этом сообщает Business Insider.

Соцсеть взломали хакеры, которые заявили о своей принадлежности к группе Anonymous. Они создали поддельные учетные записи для самого Дональда Трампа и его бывшего помощника Стива Бэннона, генерального директора Twitter Джека Дорси и теоретика заговора Рона Уоткинса В аккаунте с ником @donaldjtrump они разместили фотографию свинью в момент дефекации.

Как заявили сами хакеры изданию The Times, взлом был частью их "онлайн-войны против ненависти".