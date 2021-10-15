Аваков подтвердил, что заболел коронавирусной инфекцией

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков подтвердил в своем Instagram, что заболел коронавирусом.

Он акцентировал на том, что его состояние не тяжелое, чтобы перебить прошедший слух:

"Читаю, про себя в интернете, что мол помираю от ковида. К счастью нет!

Не, недругам этого не дождаться! А друзей успокою. Да, сквозь две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов. Сижу, пью чай, смотрю тв, читаю книжки. А это, на фото - мои помощники - витамины!

Спасибо тем, кто беспокоится. Я в порядке. Берегите себя!", - подписал он свой портретный снимок с пакетом лимонов и имбиря.