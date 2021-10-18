На украинских АЗС средняя цена за бензин и дизтопливо поднимется сразу на 60-70 копеек

В Украине предельная цена бензина и дизтоплива на конец октября увеличена на 60-70 коп./литр по сравнению с серединой октября - средняя стоимость указана в размере 28,2 грн/литр за бензин и 25,07 грн/литр дизтоплива.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,2 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 32,07 грн/литр.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

По данным Министерства экономики Украины, по сравнению с серединой октября средняя цена на бензин увеличится на 0,63 грн/литр, на ДТ – на 0,72 грн/литр.

Напомним, на период действия карантина в Украине (до 31 декабря 2021 года) правительство постановлением №474 от 14 мая 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/литр, бензина – не выше 5 грн/литр.

При этом средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют от НБУ, а также затрат $27/тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.

Минэкономики также разъяснило, что "брендовое премиальное топливо" не попадает под установление максимальной торговой надбавки.