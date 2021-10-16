Вечный огонь из-за газового кризиса затушили в Молдове

В пятницу, 22 октября, из-за газового кризиса в Молдове на мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе временно потушили Вечный огонь.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

"В связи с кризисом в энергетическом секторе, зарегистрированным в Республике Молдова, по решению Министерства обороны было временно отключено газоснабжение Вечного огня от Мемориального комплекса Вечность", - сказано в сообщении.

Такое решение было принято в связи с тем, что из-за падения давления газа в падающих трубах и сильного ветра происходило самозатухание Вечного огня.

Указано, что огонь перехватили бойцы роты Почетного караула и перевезли в Музей боевой славы мотострелковой бригады "Штефан чел Маре".