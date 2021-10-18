В тюрьме Рустави Саакашвили сделали переливание крови

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме, вечером в пятницу, 22 октября, врачи провели процедуру переливания крови, а его состояние медработники оценивают как удовлетворительное.

Об этом рассказал врач экс-президента Николоз Кипшидзе, передает "Интерфакс".

"Один из параметров анализа крови у Саакашвили был плохим, поэтому местные тюремные врачи и бригада с реанимобиля помогли сделать мне переливание, после чего состояние Саакашвили стабилизировалось", - сказал он.

В то же время Кипшидзе рассказал, что Саакашвили нужно госпитализировать в клинику, поскольку "кризис может повториться". А в тюрьме с ним справиться будет сложно.

"Сейчас состояние здоровья Саакашвили удовлетворительное, лучше, чем было вчера", - уточнил он.