Всего четыре "желтые" области осталось в Украине

По состоянию на утро субботы, 23 октября, в Украине осталось всего четыре области, которые соответствуют "желтому" карантинному уровню.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Так, в "желтой" зоне карантина находятся:

Винницкая;

Закарпатская;

Кировоградская;

Полтавская области.

В то же время в "оранжевой" зоне карантина находятся такие регионы:

Киев;

Волынская область;

Житомирская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Луганская;

Львовская;

Николаевская;

Сумская;

Ровенская;

Тернопольская;

Харьковская;

Хмельницкая;

Черкасская;

Черновицкая;

Черниговская области.

На жестком карантине сейчас находятся шесть областей:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Одесская;

Сумская;

Херсонская.

Также известно, что Черниговский регион с понедельника может попасть в "красную" зону карантина.