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События Сегодня, 12:41113
За быстрый запуск "Северного потока-2" выступил лидер партии-победителя выборов в Германии

Норберт Вальтер-Борьянс, сопредседатель Социал-демократической партии Германии, которая одержала победу на выборах в Бундестаг, выступил за быстрый запуск газопровода "Северный поток-2".

При этом его мнение расходится с мнением вероятных партнеров по коалиции, партии "Зеленых", передает Augsburger Allgemeine.

"На мой взгляд, независимость обеспечивается не разрывом связей с другими, а наличием как можно большего числа связей с как можно большим количеством партнеров. К сожалению, вы редко можете выбирать поставщиков, исходя из их симпатий к политической системе, то же самое и с нефтью", - сказал он, отвечая на вопрос о нежелании "Зеленых" быстро давать одобрение на запуск "Северного потока-2".

В то же время Вальтер-Борьянс рассказал, что Германия является приверженцем соблюдения основных стандартов и участвует в европейских экономических санкциях.

"Однако в данном случае речь идет не о торговле, а об инфраструктуре, которая поможет нам осуществить переход нашей высокоразвитой страны к климатической нейтральности. В то же время, конечно, мы должны быстро расширять использование возобновляемых источников энергии", - сказал он.

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Теги: news, новости, Украина, Северный_поток2, 7dniv, 7dnivinfo  
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