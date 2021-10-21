Интерн Александровской больницы заявил что они относятся предвзято к невакцинированным пациентам

Интерн-рентгенолог из Александровской больницы пишет, что невакцинированные пациенты "сами выбрали смерть" и их шансы выжить стремятся к нулю.

Шансы украинцев выйти живыми из инфекционной реанимации составляют 50/50, а шансы выжить после интубации и ИВЛ почти нулевые. Об этом пишет в посте в Instagram врач-интерн-рентгенолог Черкасской областной больницы и Александровской клинической больницы Киева Михаил Сидоренко. Интерн подчеркивает, что это не официальная статистика, а его "личные подсчеты, составленные за месяц".

"Когда вы попадаете в палату, на вас натянут маску, со временем от низкой сатурации у вас поедет крыша и вы будете срывать маску, пытаться встать, возможно упадете и сломаете себе какую-то кость. Тогда санитарки возьмут и порежут синюю медицинскую пеленку и привяжут ваши руки и ноги к кровати. И тогда о вас забудут, вы захотите в туалет, вы захотите воды, вы будете выдавать какое-то непонятное мычание из-под маски, на вас не будут обращать внимание", – рассказывает интерн-рентгенолог.

Также врач-интерн отмечает, что во время этой волны коронавируса отношение к непривитым пациентам также поменялось.

"Эта волна (коронавируса, – ред.) уникальна, потому что вакцины уже общедоступны. Если вы попадете в больницу сейчас, то знайте, к вам сразу с порога будет предвзятое отношение, у вас был выбор, вы сами захотели умереть", – пишет Сидоренко на своей странице в соцсети.

Далее Сидоренко пишет, что после смерти пациентов будут пробоваться "откачать", возможно, сломав ребра, но "шанса почти не будет". После этого врач отправится к родственникам, чтобы сообщить ужасные новости.

"Буквально через секунду в коридоре будет стоять страшный крик. Вы не представляете насколько это врезается в память, это невероятно бешенный крик. И мне вас не будет жаль, вы уже мертвы, вы ничего не чувствуете, а вот вашим близким будет трудно. Вакцинируясь вы оберегаете близких от своей смерти", – подытожил в посте Сидоренко.

Также он добавляет, что в этот раз ситуация ухудшается из-за штамма коронавируса Дельта, с которым течение болезни происходит быстрее, в том числе и смерть. Он отмечает, что теперь места в реанимации для заболевших COVID-19 есть всегда, поскольку больницы уже невозможно перегрузить.