Стало известно, кто передал Болдуину винтовку с боевыми патронами

В полицейском отчете говорится, что актера предупредили о безопасности оружия.

В США опубликовали отчет полиции, расследующей трагедию на съемочной площадке с участием актера Алека Болдуина. Материалы опубликовал New York Times.

В показаниях под присягой также уточняется, что на тележке возле здания, где работал Болдуин, находилось три пистолета. С помощью ордера на обыск детективы уже получили доступ к материалам со съемочной площадки, которые могут пролить свет на происшествие.

Правила поведения с оружием на съемочной площадке предельно ясны и просты: оружие находит под контролем лицензированного оружейника, актеры должны быть обучены правилам безопасности, а боевые патроны никогда не должны использоваться.

В кинематографе обычно используются настоящие пистолеты, но заряженные холостыми патронами. Они также могут быть опасными, так как включают в себя порох, патрон и бумажную вату или воск, которые дают выстрелу пламя и искру. Самые частые травмы при стрельбе на съемочной площадке – это ожог руки, говорят координаторы по безопасности.

Но в случае со съемками вестерна "Раст" что-то пошло не так.

"Протокол был нарушен. Нам необходимо узнать подробности, но в отрасли существует очень конкретные набор правил, которым необходимо следовать, чтобы не допускать подобных трагедий", – говорит заместитель декана киношколы университета Чепмена Дэниел Леонард, специализирующийся на процедурах съемок.