Расследование по выводу войск из Афганистана начали в США

Ряд ведомств в США начал новые расследования относительно вывода войск из Афганистана. В частности проверки проведут в отношении администрации президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Госдепартамент, министерство внутренней безопасности, министерство здравоохранения и социальных служб и Агентство США по международному развитию проведут собственные проверки действий администрации президента.

Они также проведут проверку относительно вывода дипломатического персонала США из Афганистана, закрытия там посольства страны, а также экстренной эвакуации афганских беженцев. Как отмечает газета, инспекторы будут работать в сотрудничестве со специальным генеральным инспектором США по восстановлению Афганистана Джоном Сопко, подотчетным Конгрессу США.