Из-за отсутствия угля полностью остановилась Славянская ТЭС

В субботу, 23 октября, по причине отсутствия угля остановилась Славянская тепловая электростанция.

На ряде других украинских ТЭС запасы угля также подходят к концу.

Об этом свидетельствуют данные "Укрэнерго".

Согласно данным министерства энергетики Украины, по состоянию на вечер 22 октября, запаса антрацитового угля на тепловой электростанции хватало максимум на одни сутки.

При этом на Трипольской, Змиевской, Криворожской, Запорожской, Бурштынской, Углегорской и Кураховской ТЭС запасов угля хватит менее чем на десять дней.