Зачем Байден прислал в Киев новую партию "Джавелинов"

Вчера украинская "партия войны" праздновала перемогу - в Киев привезли третью по счету поставку с "Джавелинами".

Это американский противотанковый комплекс, чья ракета умеет сама наводиться на цель и без помощи человека поражать ее.

Потенциально грозное оружие - но объемы поставленных "Джавелинов" и боеприпасов к ним пока не дают повода говорить, что комплексы как-то переломят военную ситуацию на Донбассе.

В чем смысл тогда "подарка Байдена", который вчера прилетел в аэропорт "Борисполь" - разбиралась "Страна".

Три поставки от Дональда до Джо

Впервые эти противотанковые ракетные комплексы Украина получила во время президентства Дональда Трампа.

Первую партию из 37 комплексов и двухсот ракет США передали Киеву весной 2018 года. Летом 2020 года американцы прислали в Киев новую партию "Джавелинов" и ракет к ним на общую сумму 27 миллионов долларов.

Вторая поставка включала в себя еще десять пусковых установок и 150 ракет (и всего их стало 260).

Третья партия "Джавелинов" пришла вчера. Их поставили в рамках дополнительной военной помощи США на 60 миллионов долларов, которую Байден выделил Украине накануне визита Зеленского.

Сразу скажем, что это были не те деньги, на которые рассчитывал Киев. Сам Зеленский вообще просил в Америке более двухсот миллиардов долларов, а также гарантии вступления в НАТО. На этом фоне 60 миллионов долларов, конечно, выглядели как подачка.

К слову, далеко не вся эта сумма пошла именно на "Джавелины" - часть ее потратили на те боеприпасы, калибры которых совпадают с возможностями украинской армии (то есть речь, видимо, идет о пушечных снарядах). А также на другие военные поставки, в том числе - нелетального характера.

Сколько же прислали именно противотанковых комплексов и ракет к ним в этой партии - не сообщается. Но даже если это количество аналогично второй поставке, то сейчас в Украине около пяти сотен ракет (за исключением тех, которые уже отстреляли на учениях) и примерно 60 комплексов для стрельбы.

Смогут ли "Джавелины" изменить ситуацию на Донбассе?

Если брать нынешнюю ситуацию позиционной войны - с обстрелами стационарных позиций противника и ударов по гражданским объектам - то американские противотанковые ракеты здесь не пригодятся.

Хотя украинские власти и пытались создать обратное впечатление. В 2019 году президент Петр Порошенко заявлял, что после прихода первой партии "Джавелинов" обстрелы на Донбассе утихли. Мол, "ДНР", "ЛНР" и Россия испугались украинских возможностей.

Но если смотреть из 2021 года, то понятно, что с тех пор обстрелы нисколько не утихли. Поскольку связи с "Джавелинами" у них в принципе быть не может: это ракеты для борьбы с танками, а не пушками или минометами. А массированных танковых атак на Донбассе не было с 2015 года.

Если же брать потенциальную войну с крупными операциями - то вопрос упирается в несколько моментов.

1. Непонятно, насколько профессионально украинцы вообще смогут стрелять из "Джавелинов". Один выстрел из комплекса стоит порядка ста тысяч долларов. Соответственно, возможности для практического обучения работе с ними ограничены финансово.

Если в Украине 50-60 операторов таких ПТРК, то им нужно для тренировки в полевых условиях сделать хотя бы по десятку выстрелов. А это практически весь запас ракет, которые закупила Украина.

Поэтому, как ВСУ будут применять "Джавелины" в реальном бою - большой вопрос. Пока же обучение, как заявляют в армии, идет лишь на тренажерах, а не в поле.

2. Также неясно, будут ли сами "Джавелины" нормально стрелять. И какого качества продукт присылают в Украину.

Так, например, на учениях осенью 2020 года Зеленскому решили показать, как ракетный комплекс поражает цель. Но "Джавелин" взял и не выстрелил - засбоил пусковой механизм.

3. Объемы поставок явно недостаточны для того, чтобы серьезно повысить обороноспособность украинской армии.

В России, к примеру, на вооружении порядка тысячи одних только противотанковых комплексов "Корнет", которые, как и "Джавелин", наводятся лазером и следуют за целью.

И, хотя американский комплекс выше на поколение (пустив ракету, за целью можно не следить, как на "Корнете"), но российский аналог дешевле и его существенно больше. Что и для обучения войск очень важно.

Максимум, на что способы "Джавелины" для Украины - это создать ситуативный перевес в огневой силе на каком-то одном участке фронта или танкоопасном направлении. Но и тут следует понимать, что война - усилие комплексное, и проблемы, к примеру, с авиацией могут свести на нет другие тактические преимущества.

Но тогда возникает вопрос - зачем делаются эти достаточно скромные поставки, если они ничего не решат в нынешнем конфликте, да и мало на что повлияют в потенциальной войне?

Политика и задел на будущее

Главным образом, поставки "Джавелинов" - это некий политический знак Украине, которой хотят показать, что "Штаты не бросают союзника в беде".

Впрочем, и при Байдене, и при Трампе этот шаг был направлен скорее на то, чтобы сбить волну "зрады" в США, а не внутри Украины. Трампу это было нужно, чтобы доказать, что он не "агент Кремля". А Байдену - сгладить негатив от согласия на достройку "Северного потока-2".

На это указывает не только политический контекст поставок - но и терапевтические дозы "Джавелинов", которые присылаются в Украину. С военной точки зрения они мало что решают, значит остаются какие-то другие резоны.

В то же время эти поставки создают базу для их расширения, если начнется большой конфликт. Какую-то часть украинского военного персонала к тому моменту смогут обучить. И, если начнется серьезное обострение на Донбассе - в теории ракет могут прислать и больше.

Но политические соображения пока выглядят основными.

Характерно, что нынешняя партия заехала в Украину сразу после визита главы Пентагона Ллойда Остина. Эта синхронизация как бы намекает, что Киев будет оставаться в орбите военных интересов США.

Впрочем, кому эти намеки предназначались - вопрос.

С одной стороны адресатом может быть Москва, которая накануне разорвала отношения с НАТО и не идет на болезненные для себя уступки по Донбассу (отступить от Минска-2 и "подарить" Украине неподконтрольный участок границы). Таким образом ей показывают, что "будут последствия".

С другой - собственно западное общество и украинские элиты, которым нужно как-то объяснять, почему Киев не берут в Альянс. Реальное объяснение - никто не хочет воевать за Украину - пытаются заретушировать разговорами о необходимости реформ. А также демонстративными актами военной поддержки - вроде присылки "Джавелинов".

Но именно этот акт как раз и говорит о том, что в НАТО Украину принимать пока никто не собирается.