На похороны застреленной Галины Хатчинс пришел Алек Болдуин

Знаменитый голливудский актер Алек Болдуин, который во время съемок случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, посетил закрытую церемонию прощания с киевлянкой.

Об этом сообщает NY Post.

СМИ сообщают, что церемония была закрытой. А супруг погибшей Мэтт впервые прокомментировал свою потерю в социальный сетях.

Вдовец попросил СМИ уважать частную жизнь его семьи, которая сейчас пытается справится со своим горем.

"Галина вдохновляла всех нас своей страстью и видением, а ее наследие слишком велико, чтобы выразить его словами. Наша потеря огромна, поэтому мы просим СМИ уважать частную жизнь семьи, пока мы стараемся справиться с горем", – написал Мэтью.

Кроме того, он рассказал, что AFI учредило стипендию в честь памяти Галины Хатчинс и для начинающих женщин-кинематографисток. Желающих почтить ее память он попросил отправлять деньги в фонд этой стипендии.