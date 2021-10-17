Мужчина под Киевом угрожал пистолетом кассиру супермаркета и обстрелял авто

В субботу, 23 октября, в Киевской области мужчина, угрожая пистолетом кассиру, украл продукты в магазине, а после этого обстрелял автомобиль.

Правоохранителям понадобилось меньше часа для его задержания.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook.

Около полудня в полицию поступило сообщение о том, что мужчина угрожал пистолетом кассиру в супермаркете, украл продукты и убежал. Кроме того, к правоохранителям обратился мужчина, который рассказал, что неизвестный разбил боковое стекло в его автомобиле и несколько раз выстрелил в его сторону.

После этого на правоохранители установили и его начали поиски. Полицейским понадобилось меньше часа для того, чтобы его задержать. Злоумышленником оказался 30-летний житель села Глубокое Бориспольского района.

Как выяснилось, в начале он угрожал кассиру в магазине, а уже потом обстрелял автомобиль. Медицинского освидетельствование показало, что он был пьян. По факту было открыто уголовное производство по статьям о разбое и хулиганстве, теперь мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.