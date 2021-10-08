Венедиктова пригрозила покупателям поддельных COVID-сертификатов

Генпрокурор назвала фейковые документы о вакцинации "игрой в рулетку с полным барабаном" и заявила, что ее подчиненные берут ситуацию с "кровавой макулатурой" под личный контроль.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова предупредила покупающих и продающих поддельные COVID-сертификаты о том, что от нее не стоит "ждать пощады" в этом вопросе и заверила, что производства в отношении уличенных в подобных нарушениях будут методично доводить до приговоров. Об этом руководитель Офиса генпрокурора написала на своей странице в Facebook.

"От меня пощады не ждите. Я довела эту позицию всем без исключения прокурорам — такие производства мы с вами берем под личный контроль и методично доводим до приговоров. Никаких раскачиваний и размышлений — отвечаем "взаимностью", так сказать", — заявила Венедиктова.

Генпрокурор назвала продающих фейковые COVID-сертификаты "негодяями, торгующими человеческими жизнями" и подчеркнула, что поддельные документы о вакцинации нередко превращаются в "свидетельства о смерти".

Венедиктова отметила, что путешествующие с ненастоящими паспортами вакцинации подвергают смертельной опасности не только себя, но и тех, с кем вступают в контакт, включая своих родных и близких.

Также руководитель Офиса генпрокурора назвала поддельные COVID-сертификаты "кровавой макулатурой" и "игрой в рулетку с полным барабаном", заверив, что прокуроры привлекут к ответственности продающих и покупающих такие "липы".

Венедиктова сообщила, что почти половина из почти 800 открытых в этом году уголовных производств из-за поддельных документов касаются именно сертификатов о вакцинации. Более 100 человек уже получили сообщения о подозрении, а в суд направили почти 90 обвинительных актов. Также генпрокурор напомнила, что уже открыто уголовное производство в отношении экс-нардепа Надежды Савченко и ее сестры, которые влетели в Украину с поддельными COVID-сертификатами.