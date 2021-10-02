Россиян будут регистрировать в мессенджерах после установления их личности

В России правительство подписало постановление, согласно которому мессенджеры должны будут идентифицировать пользователей мессенджеров в российском сегменте интернета.

Документ вступает в силу в марте 2022 года и будет действовать на протяжении следующих шести лет. Похожее постановление было принято в 2018 году. Об этом сообщила "Новая газета" со ссылкой на документ.

Согласно новому постановлению, мессенджеры должны при регистрации запрашивать у пользователя его реальный номер телефона, а после подтверждения номера обязаны направить запрос мобильному оператору, чтобы выяснить, кому номер принадлежит. Оператор же в течение 20 минут должен отправить обратно мессенджеру информацию о том, есть ли в его базе данных сведения о конкретном пользователе.

После успешного прохождения этой процедуры пользователю присвоят "уникальный код идентификации", чтобы он мог использовать мессенджер. Отдельным пунктом в постановлении указано, что, если информация окажется неполной или недостоверной, мессенджер обязан отказать пользователю в предоставлении услуг.