 

В киевское кафе Nebos, которое приглашало без масок и прививок, нагрянула проверка и нашла массу нарушений

События Вчера, 21:4399
В киевское кафе Nebos, которое приглашало без масок и прививок, нагрянула проверка и нашла массу нарушений

В Киеве в вегетарианское кафе Nebos, которое открыто отказывается выполнять карантинные ограничения, пришла проверка.

Заведение сообщало, что для посещения не обязательно иметь прививку от коронавируса и даже надевать маску. Соответствующее объявление размещено на двери при входе в кафе. Nebos называет себя "местом свободных людей".

Как сообщил Михаил Радуцкий в своем официальном Telegram-канале, комиссия провела проверку заведения и выявила следующие нарушения:

  • посетители и персонал передвигаются по заведению без масок,
  • отсутствует маркировка для соблюдения социальной дистанции в очереди,
  • не выполняется регулярная влажная уборка помещений,
  • не выполняются мытье и дезинфекция поверхностей,
  • не проводится температурный скрининг посетителей и работников перед началом рабочей смены,
  • столы расположены ближе 1,5 метров и за ними размещается более 4 человек.

По результатам проверки сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении по части первой статьи 43-3 Кодекса Украины об административном правонарушении. Владельцу заведения грозит штраф от 17 тыс грн до 170 тыс грн. Окончательное решение за судьями.

Радуцкий отметил оперативную реакцию полиции и Госпродпотребслужбы на поступившую жалобу в связи с невыполнением кафе Nebos карантинных норм и ограничений.

По словам чиновника, если реагировать на каждый подобный сигнал о нарушениях, то правила карантинных норм и ограничений будут соблюдаться намного лучше.

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В киевское кафе Nebos, которое приглашало без масок и прививок, нагрянула проверка и нашла массу нарушений
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