Студентка в Киеве надела наручники. Спасателям пришлось снимать их болгаркой

В Киеве 20-летняя студентка ночью надела на себя металлические наручники, однако снять сама уже не смогла. На помощь приехали спасатели ГСЧС Киева.

Об этом сообщает в Facebook официальный аккаунт ГСЧС Киева в субботу, 23 октября.

23 октября в 00:53 к спасателям поступило сообщение о том, что в квартире общежития по улице Евгения Харченко, 22 в Дарницком районе столицы, девушка нуждается в помощи.

По прибытию к месту вызова спасатели ГСЧС установили, что 20-летняя девушка надела себе на руку металлические браслеты и самостоятельно не может их снять. С помощью электроинструмента спасатели освободили руку девушки и провели профилактическую беседу по поводу техники безопасности.