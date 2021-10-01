Основатель рок-группы "Агата кристи" Вадим Самойлов осудил либералов и ЛГБТ

В ночь на субботу, 23 октября, основатель группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов выступил на фестивале Ural Music Night в "Ельцин-центре" (Екатеринбург) и выступил с идеологическим заявлением.

В перерыве между песнями музыкант начал общаться со зрителями. В своей речи он осудил сторонников либеральных взглядов, ЛГБТ-сообщество и сам "Ельцин-центр".

"…Есть тут какая-то херня борзая, тупорылая. Я просто болею за то, чтобы у нас этой херни не было. Вот этой тупорылой *, которая либеральная такая. Кстати, привет "Ельцин-центру". Дорогие мои, мы вас здесь факаем, мы здесь выступаем. Вы тут нам площадки предоставляете. Мы знаем, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь контрпропагандой антигосударственной. Здесь в "Ельцин-центре". Fuck off you всех, кто этим занимается. А тех, кто стоит за то, чтобы Россия была сильной и единой, тех я всех люблю и приветствую. На Урале, в Сибири, где бы ни было. А если есть какие-то ****, ЛГБТ, ** куда хотите друг друга, только нам не рассказывайте", - сказал Самойлов.

Директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург извинился затем перед работниками "Ельцин-центра" за слова Самойлова. "Сегодня случилось так, что мой друг, Вадик Самойлов на концерте группы "Агата Кристи" сказал абсолютно неуместные слова в адрес людей, которые работают в "Ельцин-центре". Я приношу нашим партнерам извинения за это. С Вадиком я обязательно переговорю об этом. Вы завтра все это увидите в сетях, и все это будет здорово", - цитирует слова Горенбурга "КП".

Что касается самого Самойлова, комментарии СМИ артист заявил, что "по сути сказал все правильно", а извиниться готов только за мат.

В "Ельцин-центре" вскоре заявили, что считают монолог Вадима Самойлова "омерзительным" и надеются больше никогда не видеть Самойлова в своих стенах.