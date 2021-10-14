Премьеру Израиля Беннету позвонил Путин и пригласил его в Петербург

Сегодня, 23 октября, президент России Владимир Путин позвонил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету и пригласил посетить Санкт-Петербург вместе с супругой.

"Президент России Владимир Путин позвонил премьер-министру Нафтали Беннетту сегодня в субботу в Сочи, Россия. В их беседе президент Путин поинтересовался у премьер-министра Беннета, как прошли его выходные в Сочи и поблагодарил его за вчерашнюю хорошую и обстоятельную встречу. Президент Путин пригласил премьер-министра и его супругу посетить Санкт-Петербург", - сообщила канцелярия израильского премьера.

Указывается, что премьер-министр принял приглашение и ответил, что будет рад нанести еще один визит.

Встреча Путина и Беннета прошла вчера, 22 октября, в Сочи. Она продолжалась пять часов. Сообщается, что на ней был рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений. После окончания переговоров Беннет принял решение отказался от планировавшегося на середину пятницы вылета в Тель-Авив и остался в Сочи до исхода шабата, который закончился с заходом солнца в субботу.