Выборы президента проходят в Узбекистане

В воскресенье, 24 октября, в Узбекистане проходят президентские выборы. За пост главы государства борются пять претендентов.
Так, кандидатами на пост президента Узбекистана являются:
- Нарзулла Абламурадов (идет от Экологической партии Узбекистана);
- Максуд Варисов (Народно-демократическая партия);
- Алишер Кадыров (Демократическая партия "Национальное возрождение);
- Бахром Абдухалимов (Социал-демократическая партия "Справедливость");
- Действующий президент Шавкат Мирзиеев (Либератно-демократическая партия).
По данным ЦИК Узбекистана, по состоянию на 12:00 по местному времени в голосовании приняли участие 33,06% избирателей. Показатель в 33%, поэтому выборы уже признаны состоявшимися.
"Ни у самих партий, ни у международных наблюдателей нет серьезных претензий к качеству проведенных мероприятий в ходе данной предвыборной кампании. Вовремя прошли партийные съезды, были выдвинуты кандидаты, затем утверждены ЦИК, вовремя началась предвыборная агитация", - рассказал директор узбекского Центра исследовательских инициатив "Ma"no".
В то же время глава мониторинговой миссии ПА ОБСЕ Даниэла де Риддер уточнила, что выборы президента Узбекистана проходят хорошо и прозрачно благодаря организации.
По ее словам, представители всех пяти партий присутствуют на участках. Всего их миссия разделилась на 42 группы, каждая из которых должна посетить не менее 10 участков.