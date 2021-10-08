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Выборы президента проходят в Узбекистане

В воскресенье, 24 октября, в Узбекистане проходят президентские выборы. За пост главы государства борются пять претендентов.

Так, кандидатами на пост президента Узбекистана являются:

  • Нарзулла Абламурадов (идет от Экологической партии Узбекистана);
  • Максуд Варисов (Народно-демократическая партия);
  • Алишер Кадыров (Демократическая партия "Национальное возрождение);
  • Бахром Абдухалимов (Социал-демократическая партия "Справедливость");
  • Действующий президент Шавкат Мирзиеев (Либератно-демократическая партия).

По данным ЦИК Узбекистана, по состоянию на 12:00 по местному времени в голосовании приняли участие 33,06% избирателей. Показатель в 33%, поэтому выборы уже признаны состоявшимися.

"Ни у самих партий, ни у международных наблюдателей нет серьезных претензий к качеству проведенных мероприятий в ходе данной предвыборной кампании. Вовремя прошли партийные съезды, были выдвинуты кандидаты, затем утверждены ЦИК, вовремя началась предвыборная агитация", - рассказал директор узбекского Центра исследовательских инициатив "Ma"no".

В то же время глава мониторинговой миссии ПА ОБСЕ Даниэла де Риддер уточнила, что выборы президента Узбекистана проходят хорошо и прозрачно благодаря организации.

По ее словам, представители всех пяти партий присутствуют на участках. Всего их миссия разделилась на 42 группы, каждая из которых должна посетить не менее 10 участков.

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Теги: news, новости, Украина, Узбекистан, 7dniv, 7dnivinfo, выборы  
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