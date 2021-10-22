В дерево врезался внедорожник под Херсоном

В ночь на воскресенье, 24 октября, в селе Малая Александровка Херсонской области внедорожник врезался в дерево.

В результате инцидента погибли четыре человека, включая двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Около 01 часов 00 минут на автодороге между селами Давидов Брод и Малая Александровка Бериславского района в результате столкновения автомобиля Volkswagen "Touareg" с деревом погибли 4 человека (из них двое детей 2006 года рождения)", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще двое детей 2004 года рождения получили травмы разной степени тяжести. Сейчас они находятся в больнице.