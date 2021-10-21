Адвокат Саакашвили заявил, что власти Грузии хотят вскоре убить экс-президента Грузии

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили утверждает, что власти готовятся ликвидировать экс-гаранта страны в тюремной больнице, куда его перевезут из Руставской тюрьмы.

Слова Ники Гварамии приводит "Интерфакс-Украина".

"По нашей информации, власти после перевода Саакашвили в тюремную больницу намерены имитировать там бунт заключенных, который завершится ликвидацией", - сказал он.

Гварамия заявил о наличии у него информации о том, что в тюремную больницу "уже поместили специального заключенного, который об этом позаботится".

Поэтому адвокат призвал омбудсмена Грузии Нино Ломджария следить за ситуаицей.