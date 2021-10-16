В США раскритиковали пуски ракет КНДР

Недавние пуски баллистических ракет спецпредставитель США по Северной Корее Сунг Ким назвал тревожными и препятствующими мирным переговорам.

Посол США назвал недавние испытания баллистических ракет в Северной Корее контрпродуктивными и тревожными.

Об этом сообщает DW.

По словам спецпредставителя США по Северной Корее Сунг Кима, недавние испытания баллистических ракет в Пхеньяне препятствуют мирным переговорам.

"Нашей целью остается полная денуклеаризация Корейского полуострова. …Мы по-прежнему готовы к встрече с КНДР без предварительных условий, и мы ясно дали понять, что Соединенные Штаты не имеют враждебных намерений по отношению к КНДР", — утверждает Сунг Ким.

Администрация Джо Байдена неоднократно заявляла, что открыта для переговоров с КНДР, но в Пхеньяне лишь критикуют Штаты за враждебную политику и санкции против них вместе с учениями с Южной Кореей.