Cороса и США во вмешательстве во внутреннюю политику Венгрии обвинил Орбан

В субботу, 23 октября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил своим сторонникам в центре Будапешта, что Вашингтон и миллиардер Джордж Сорос пытаются добиться в стране избрания своих людей.

Об этом сообщает Reuters.

"Но важно не то, чего хотят они в Брюсселе, в Вашингтоне и в СМИ, направляемых из-за рубежа. Свою судьбу будут решать венгры. Наша сила в нашем единстве. Мы верим в те же ценности: семью, нацию и сильную и независимую Венгрию", - сказал он.

Известно, что Венгрия и ее союзник Польша сейчас находятся в конфликте с официальным Брюсселем из-за вопросов свободы СМИ, верховенства права и прав ЛГБТ.

При этом в Будапеште считают, что интерес Венгрии заключается в том, чтобы оставаться членом сильного Европейского Союза.

"Брюссель разговаривает с нами и относится к нам с поляками так, будто мы враги. Ну, пора им в Брюсселе понять, что даже коммунисты не смогли победить нас", - резюмировал Орбан.