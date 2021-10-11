 

Под Черкассами двойника кандидата в нардепы от "Слуги народа" взяли под домашний арест. Ему грозит до 7 лет

События Сегодня, 16:3668
Под Черкассами двойника кандидата в нардепы от "Слуги народа" взяли под домашний арест. Ему грозит до 7 лет

Золотоношский суд в Черкасской области отправил под ночной домашний арест мужчину, который сменил фамилию, имя и отчество ради участия в выборах в качестве двойника кандидата от "Слуги народа".

Об этом сообщает "Судебный репортер".

Так, согласно постановлению, ЦИК от 9 октября были назначены промежуточные выборы народных депутатов.

По версии следствия, неустановленные лица подговорили стороннего мужчину поменять свои персональные данные и стать тезкой Войцеховского, чтобы с помощью этого вмешаться в избирательный процесс.

Также уточняется, что 14 сентября Деснянское отделение регистрации активов зарегистрировал изменения имени и фамилии, а уже 20 сентября мужчина подал документы для участия в выборах.

По данному факту было открыто уголовное дело. Действия мужчины квалифицируются по ч. 3 ст. 157 УК Украины как препятствование свободному волеизъявлению избирателей и другому субъекту избирательного процесса, по предварительному сговору группой лиц. Виновнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Окружной админсуд Киева постановлением от 6 октября приостановил решение об изменении фамилии, имени и отчества, а также запретил Центральной избирательной комиссии использовать измененные данные кандидата на выборах 31 октября - на информационном плакате кандидата в избирательном бюллетене и в информации на сайте.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Черкассы, двойник, кандидат, Слуга_Народа, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Мужчина под Киевом угрожал пистолетом кассиру супермаркета и обстрелял авто
Мужчина под Киевом угрожал пистолетом кассиру супермаркета и обстрелял авто
Вчера, 18:53
Суд отправил Мецгера под ночной домашний арест
Суд отправил Мецгера под ночной домашний арест
11-окт-2021, 18:36
Родную 14-летнюю дочь в Киеве изнасиловал отец
Родную 14-летнюю дочь в Киеве изнасиловал отец
6-окт-2021, 14:50
На довыборах по округу №184 главу Херсонской ОГА Козыря хочет выдвинуть
На довыборах по округу №184 главу Херсонской ОГА Козыря хочет выдвинуть "Слуга народа"
17-сен-2021, 09:26
Своим членам пластиковые партбилеты решила выдавать
Своим членам пластиковые партбилеты решила выдавать "Слуга народа"
7-сен-2021, 09:27

Последние новости

19:48
События
Как дорогой газ и "красные зоны" меняют рынок труда
19:47
События
Глава Intel заявил что кризис полупроводников, обрушивший продажи машин, продлится минимум до 2023 года
19:44
Политика
Заявления о планах убийства Саакашвили премьер Грузии назвал бредом
19:42
События
На причастность к смертельному выстрелу Алека Болдуина в украинку следователи проверяют двух человек
16:39
События
Слова про штраф для заведения опровергли в бойкотирующем коронавирусные ограничения ресторане Nebos
16:36
События
Под Черкассами двойника кандидата в нардепы от "Слуги народа" взяли под домашний арест. Ему грозит до 7 лет
16:31
События
Режиссер фильма "Особенности национальной охоты" Рогожкин умер после длительной болезни
16:05
События
Cороса и США во вмешательстве во внутреннюю политику Венгрии обвинил Орбан
13:20
События
В США раскритиковали пуски ракет КНДР
13:18
События
Адвокат Саакашвили заявил, что власти Грузии хотят вскоре убить экс-президента Грузии
13:17
События
Похолодание и морозные ночи придут с понедельника в Украине
13:15
События
В дерево врезался внедорожник под Херсоном
13:11
События
Выборы президента проходят в Узбекистане
11:15
События
Премьеру Израиля Беннету позвонил Путин и пригласил его в Петербург
11:14
События
Основатель рок-группы "Агата кристи" Вадим Самойлов осудил либералов и ЛГБТ
11:12
Политика
Консультации с 9 странами, послов которых Эрдоган решил сделать нон грата объявила Германия
11:10
События
Студентка в Киеве надела наручники. Спасателям пришлось снимать их болгаркой
11:07
Спорт
Американца Джонсона в первом раунде нокаутировал Федор Емельяненко
11:02
События
Сильное наводнение прошло в Испании
10:55
События
Какой бизнес запускают украинские звезды

Новости ТОП-7

Зачем Байден прислал в Киев новую партию "Джавелинов"2678
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 октября 20212202
Что делать привитым российским "Спутником V" украинцам объяснила врач1880
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 октября 20211597
На похороны застреленной Галины Хатчинс пришел Алек Болдуин1329
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 октября 20211181
Всего четыре "желтые" области осталось в Украине1067

Досуг

Что такое Зеленая карта и зачем она нужна
Что такое Зеленая карта и зачем она нужна
Если вы собираетесь выезжать на автомобиле в другую страну, которая является членом международной системы автострахования "Green card", вам необходимо оформить специальный страховой полис.
Вчера, 15:21184
Сетевые камеры видеонаблюдения: что важно знать?
Сетевые камеры видеонаблюдения: что важно знать?
Четыре главных преимущества IP камер видеонаблюдения.
Вчера, 15:19163
Секреты эффективной эко-уборки дома
Секреты эффективной эко-уборки дома
Сегодня огромное внимание уделяется экологической стороне жизни. Привычными стали продукты питания без ГМО, натуральная косметика, безвредный пластик и многое другое.
22-окт-2021, 23:24184
Услуги по накрутке зрителей на стрим
Услуги по накрутке зрителей на стрим
Если необходимо увеличить зрителей на онлайн стрим, на начальном этапе без специализированной накрутки не обойтись.
22-окт-2021, 10:37191
Контекстная реклама интернет-магазина от компании M. System
Контекстная реклама интернет-магазина от компании M. System
Преимущества контекстной рекламы. Как и где её заказать.
22-окт-2021, 10:34198
Квартиры бизнес класса это
Квартиры бизнес класса это
На современном рынке недвижимости дома бизнес класса пользуются стабильно высоким спросом. Они отличаются детально продуманной концепцией и премиальными материалами.
21-окт-2021, 17:08264

События

Как дорогой газ и "красные зоны" меняют рынок труда
Как дорогой газ и "красные зоны" меняют рынок труда
С работой в Украине намечаются новые сложности.
Сегодня, 19:4829
Глава Intel заявил что кризис полупроводников, обрушивший продажи машин, продлится минимум до 2023 года
Глава Intel заявил что кризис полупроводников, обрушивший продажи машин, продлится минимум до 2023 года
Проблема дефицита полупроводниковых компонентов будет актуальной еще длительное время, полагает глава компании Intel Пэт Гелсингер.
Сегодня, 19:4726
На причастность к смертельному выстрелу Алека Болдуина в украинку следователи проверяют двух человек
На причастность к смертельному выстрелу Алека Болдуина в украинку следователи проверяют двух человек
Следователи проверят двух человек на причастность к роковому выстрелу актера Алекса Болдуина в оператора украинского происхождения Галину Хатчинсон, из-за которой девушка скончалась.
Сегодня, 19:4231
Слова про штраф для заведения опровергли в бойкотирующем коронавирусные ограничения ресторане Nebos
Слова про штраф для заведения опровергли в бойкотирующем коронавирусные ограничения ресторане Nebos
Совладелица киевского ресторана Nebos Ирина Богданович рассказала, что полиция не штрафовала их заведение за несоблюдение карантинных ограничений.
Сегодня, 16:3976
Под Черкассами двойника кандидата в нардепы от "Слуги народа" взяли под домашний арест. Ему грозит до 7 лет
Под Черкассами двойника кандидата в нардепы от "Слуги народа" взяли под домашний арест. Ему грозит до 7 лет
Золотоношский суд в Черкасской области отправил под ночной домашний арест мужчину, который сменил фамилию, имя и отчество ради участия в выборах в качестве двойника кандидата от "Слуги народа".
Сегодня, 16:3670
Режиссер фильма "Особенности национальной охоты" Рогожкин умер после длительной болезни
Режиссер фильма "Особенности национальной охоты" Рогожкин умер после длительной болезни
23 октября в Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет скончался кинорежиссер Александр Рогожкин, снявший фильмы "Особенности национальной охоты", "Кукушка".
Сегодня, 16:3166
7 Днів