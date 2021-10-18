Слова про штраф для заведения опровергли в бойкотирующем коронавирусные ограничения ресторане Nebos

Совладелица киевского ресторана Nebos Ирина Богданович рассказала, что полиция не штрафовала их заведение за несоблюдение карантинных ограничений.

Об этом она рассказала в Instagram.

"Мы не нарушив ни одного права ни одного человека, никого не обидев, сегодня [23 октября] закрыты, к сожалению. Потому что вчера пришла полиция и начала не слишком правомерно вести себя с нашими сотрудниками", - сказала она.

В то же время Богданович уточнила, что администрация ресторана записала визит полиции на камеру. Сами правоохранители уточнили, что звонок поступил от депутатов "Свободы" и они "пришли к нам по этим полномочиям".

Также женщина рассказала, что на работников заведения давили эмоционально и морально. А после разговора с юристом правоохранители ушли без подписанного протокола.

При этом Богданович утверждает, что никакого штрафа не было.

"Протоколов нет никаких, ничего незаконного мы не делали, ничего не выписано. Мы будем работать, у нас есть права на это и мы их соблюдаем", - резюмировала она.



