На причастность к смертельному выстрелу Алека Болдуина в украинку следователи проверяют двух человек

Следователи проверят двух человек на причастность к роковому выстрелу актера Алекса Болдуина в оператора украинского происхождения Галину Хатчинсон, из-за которой девушка скончалась.

В центре расследования оказались оружейный эксперт Анна Гутьеррес-Рид, которая была ответственна за оружие на съемочной площадке, а также ассистент режиссера Дэйв Холлс, который передал Болдуину оружие. Об этом пишет DW.

Согласно предварительному отчету полиции по расследованию инцидента, Анна Гутьеррес-Рид подготовила оружие к съемкам, а Дэйв Холлс передал его Болдуину, заверив в том, что оно не заряжено боевыми патронами. Холлс "не знал о том, что оружие было заряжено боевыми патронами", говорится в отчете полиции.