Глава Intel заявил что кризис полупроводников, обрушивший продажи машин, продлится минимум до 2023 года

Проблема дефицита полупроводниковых компонентов будет актуальной еще длительное время, полагает глава компании Intel Пэт Гелсингер.

По мнению бизнесмена, ослабления дефицита микрочипов как минимум до 2023 года не ожидается.

Ранее "Страна" писала, как глобальный кризис микрочипов бьет по ряду других сфер, например, рынку автопрома.

Об этом он сказал в интервью с изданием CNBC.

"Мы сейчас находимся в плохом положении. С каждым кварталом будущего года ситуация будет становиться всё лучше, но баланс между спросом и предложением полупроводниковых компонентов не восстановится до 2023 года", - сказал Гелсингер.

У главного конкурента Intel, компании AMD, чуть более оптимистичные прогнозы. В прошлом месяце ее руководитель Лиза Су, выступая на мероприятии Code Conference, призвала всех смириться с дефицитом чипов до следующего года.

"В следующем году ситуация станет лучше. Не моментально. Но с запуском новых фабрик всё постепенно начнёт налаживаться", - заверила Су.

Компания NVIDIA разделяет взгляд AMD на эту тему и считает, что дефицит ее графических процессоров начнёт сходить на нет во второй половине 2022 года.

Менее утешительный прогноз Intel связан с последним финансовым отчётом, в котором компания отметила двухпроцентное снижение выручки от персональных компьютеров и пятпроцентное снижение доходов в сегменте ноутбуков в третьем квартале текущего года, вызванные нехваткой компонентов для поставок производителям ПК. При этом речь идёт о нехватке не только процессоров, но и других компонентов.

"Мы называем это стечением обстоятельств. У нас может быть процессор для сборки, но у другого поставщика может не быть достаточного количества ЖК-панелей, а у третьего нет нужных модулей Wi-Fi. Центры обработки данных в частности страдают от нехватки микросхем, используемых в цепях питания, а также некоторых сетевых контроллеров", - сказал Гелсингер.