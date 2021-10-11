Как дорогой газ и "красные зоны" меняют рынок труда

С работой в Украине намечаются новые сложности.

В последний год безработица и так бьет рекорды. Если в 2020 году она составляла 9,9%, то, по итогам первого квартала 2021 выросла до 10,5% - самого высокого уровня с 2017 года.

Правда, по итогам второго квартала ситуация немного нормализовалась - безработица снизилась до 9,3%, - отчитался Госстат. Сказалась активизация бизнеса, который начал восстанавливаться после чреды локдаунов и набирать людей.

Но сейчас намечаются новые проблемы.

Во-первых, из-за резкого роста цен на энергоносители, в первую очередь, газ, предприятия прогнозируют массовые убытки, и заявляют - будут сокращать людей.

Как показал недавний опрос Федерации работодателей Украины, уже по итогам октября из-за цены на газ в убытках может оказаться более 90% промышленных предприятий, которые потребляют этот энергоноситель. Они заявили: будут вынуждены сокращать рабочие места.

"Цена газа с транспортировкой на начало октября уже составила 35 тысяч гривен. Чтобы предприятие работало без убытков, газ должен быть по 12,5-15 тысяч. Альтернативные источники тепловой энергии малоэффективные, переход на солнечные батареи финансово неподъемный. Стоит вопрос о работе. Есть риск сокращения 85-90% штатных специалистов, соотвественно, пойдет существенная нагрузка на фонд по безработице, так как средняя зарплата по предприятию 21,5 тысяч. Плюс бюджет недополучит 150 млн налогов", - отмечают на комбинате "Тепличный".

Руководитель концерна "Ярослав" Александр Барсук рассказал нам, что люди сейчас ищут работу более активно, чем раньше. "Напуганы зимой и вирусом", - пояснил он. То есть, на фоне сокращения рабочих мест, конкурсы на вакансии будут только расти.

Во-вторых, есть вопросы по зарплатам. До недавнего времени они росли, но с учетом растущих расходов на энергоносители бизнес грозится заморозить оклады, а то порезать их.

В-третьих, в Украине могут начать самые настоящие зачистки невакцинированных граждан. По списку претендентов на обязательную вакцинацию (учителя, чиновники, сфера услуг) начнут отстранять от работы с лишением зарплаты уже с ноября.

Но и представителям профессий, которых в списке нет, получить работу без ковид-сертификата становится непросто. В первую очередь это касается сферы услуг, которая в "желтых" и "красных зонах" может работать только если привито как минимум 80% и 100% персонала соответственно.

Как показывает недавний опрос OLX Работа, треть соискателей вакцинироваться упорно не хотят, и это может стать препятствием для трудоустройства.

"Искали техработников и ассистенов педагогов. Первый вопрос претендентов - а вакцинация нужна? Люди вроде и не против работать, но прививаться не хотят", - рассказал нам директор столичной школы №141 Юрий Киньков.

"Водители, если вакцинируются, в Польшу на работу сразу уедут. Многих именно этот пункт сейчас останавливается. А в Украине тогда работать вообще некому будет - водители и так в дефиците", - говорит глава Всеукраинского объединения перевозчиков Игорь Житинский.

Разбирались, что происходит на рынке труда, и какие перспективы по работе и зарплатам.

Готовят списки на массовые сокращения

Мы уже писали, как бизнес реагирует на энергетический кризис и рекордные ценники на газ. Предприятия прогнозируют рост цен на продукцию, работу в минус, а то и вовсе остановку.

Понятно, что в таких условиях большинству - явно не до расширения рабочих мест. Наоборот, поднимается вопрос о сокращениях людей.

Недавно Федерация работодателей провела опрос среди промышленных предприятий, работающих в разных отраслях (ставку делали на те, в которых доля газа в себестоимости продукции превышает 7%). Результаты шокируют: порядка 90% компаний прогнозируют, что уже в октябре из-за дорогого газа сработают в минус. А, если ситуация с газом не нормализуется, то в ноябре таких будет уже 96%

Предприятиям на прошлой неделе выставили ценники на газ на уровне 56 тысяч гривен за тысячу кубов, это в семь раз дороже, чем они покупали ресурс в начале этого года.

Поэтому порядка 40% опрошенных предприятий планируют вообще остановить производство или резко снизить его объемы. В самой сложной ситуации оказались предприятия химпрома, а также работающие в стекольной, керамической отраслях и пищевики. Многие говорят, что будут вынуждены сокращать людей.

О массовых сокращениях предупреждают, в частности, тепличники - при таком дорогом газе они вообще не будут закладывать урожай, поэтому готовы уволить до 90% персонала.

Об убытках заявили также сахарозавочики, кондитеры. Там может встать вопрос о сокращении объемов производства, и, как следствие, перевода людей на неполную занятость и увольнения "лишних" сотрудников.

"Будут варьировать штатное расписание по необходимости. Скорее всего, перейдут на модель - отпуск за свой счет плюс небольшая официальная зарплата плюс зарплата в конвертах для самых ценных сотрудников. Новых людей, если и станут принимать, то по возможности неофициально", - отмечает глава Всеукраинского профсоюза производственников, предпринимателей и трудовых мигрантов Наталия Землянская.

Отметим, что уже по итогам 9 месяцев этого года работодатели озвучили планы по сокращению персонала. По данным Государственной службы занятости, предприятия предупредили о сокращениях почти 184,3 тысяч человек, это на 14,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самая пугающая динамика по Винницкой и Кировоградской областям (там сократят в 2,5 раза больше людей, чем в прошлом году),В Луганской сокращения будут в 2,2 раза массовее, чем в 2020 году. В то же время в Киеве, по сравнению с прошлым годом, ситуация улучшилась - под сокращения пойдет почти на 5 тысяч человек меньше, чем в прошлом году.

Причем, эти цифры - только вершина айсберга, так как Госслужба занятости мониторит только официальное трудоустройство. В реальности армия людей, которые рискую оказаться без работы, намного больше - до 400 тысяч. И по мере ухудшения ситуации в экономике, цифры будут только расти.

Впрочем, как считает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский активность работодателей на рынке труда хоть и снизится, но такого спада как на волне прежних карантинов все же не будет.

Но рынок труда еще не отошел от предыдущей чреды локдаунов. Только во втором квартале этого года показатели по безработице немного уменьшились (до 9,3%). При этом вопрос работы в Украине стоит достаточно остро - конкурс на многие вакансии зашкаливает, а предложений по работе и сейчас меньше, чем претендентов на нее. К примеру, по данным Госслужбы занятости, даже по таким ходовым профессиям, как, к примеру, подсобный рабочий, дефицит вакансия составляет больше 6 тысяч, по трактористам - около 800, по продавцам - порядка 8 тысяч и т.д. В дефиците, по официальным данным,на сегодня остались только электромонтеры (по ним превышение вакансий по сравнению с соискателями на 471), электрогазосварщики, коммунальные работники, швеи. Все остальные специальности - в профиците: ищущих работу людей уже сейчас больше, чем вакансий.

Поэтому если начнутся новые сокращения, безработица будет иметь буквально взрывной рост, - говорят эксперты.

Рост зарплат под вопросом

В такой ситуации перспективы по зарплатам выглядят весьма туманно.

В течение последнего года зарплаты, несмотря на эпидемию и чреду локдаунов, росли.

По данным Госслужбы занятости, в августе средняя зарплата по стране выросла до 14 тысяч гривен (на 22,3% больше, чем в августе 2021 года).

Самые высокие зарплаты зафиксированы в авиации (31 тысяча гривен), телекоммуникациях и IT (25 тысяч), финансовой деятельности (24 тысячи), оборонке (21 тысяча) и др. По промышленности средние зарплаты - 15 тысяч.

Это, повторимся, официальные зарплаты. Неофициальные еще выше, к пример, в IT даже начинающий специалист может рассчитывать на 50 тысяч. И по многим отраслям они тоже за последний год выросли на 10-20%.

Особенно активно работодатели доплачивали специалистам, за которых идет конкуренция с европейскими компаниями - строителям, рабочим, инженерам, водителям.

"Дальнобойщик за зарплату ниже тысячи евро в Украине не пойдет. В то же Польше он может получать 1,5 тысячи и больше", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По данным OLX Работа, за полгода зарплаты продавцов выросли на 16% (до 10,7 тысяч), водителей - на 8% (до 20 тысяч), грузчиков - на 25% (до 12,45 тысяч), разнорабочих - на 14% (до 12,5 тысяч), поваров - на 11% (до 13,5 тысяч). При этом, к примеру, в Киеве строители получают от 30 до 44,3 тысяч в месяц.

Но в свете разворачивающегося газового кризиса дальнейший рост зарплат в Украине - под большим вопросом.

"Такими темпами, как повышали, уже не сможем пересматривать", - говорит глава концерна "Ярослав" Александр Барсук.

Его коллеги отмечают, что самым ценным специалистам, от которых зависит бизнес, постараются хотя бы сохранить оклады на прежнем уровне, а остальным могут даже порезать за счет премий и доплат.

При этом работодатели говорят, что усилится отток персонала в Европу, так как наши предприятия станут совсем неконкурентыми по зарплатам.

"Количество вакансий для Польше выросло в персом полугодии, по сравнению с прошлым годом, на 75% - до 143 тысяч. Во втором квартале этого года было открыто еще 35 тысяч новых вакансий, что на 78% больше, чем годом ранее. При этом сокращение рабочих мест притормозилось - за год их ликвидировали на 37% меньше, чем за предыдущий период. Это данные статистического ведомства Польши. То есть, работы для украинцев хватает, и трудовая миграция будет только усиливаться. Минимальная зарплата, на которую могут претендовать наши соотечественники в Польше - порядка 700 евро, а в Украине - только 6 тысяч гривен. Поэтому поток заробитчан уже в этом году выйдет на уровень до пандемии, а дальше будет расти", - прогнозирует президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

То есть, украинцы, которых не сократят и не уволят, на родине могут рассчитывать или на ту же зарплату, что и раньше (фактически это значит падение доходов, так как все дорожает), или оклады даже урежут. А, чтобы получать больше, придется разве что ехать на заработки в Европу.

Вакцинация или работа

На фоне всех этих проблем с работой, наметился еще один нюанс - вакцинация.

Работодателей, которые требуют от своих сотрудников прививаться, становится все больше. Для компаний этот вопрос - принципиальный, так как от того, сколько людей вакцинировано зависит сама возможность вести бизнес. К примеру, сфера услуг в красных зонах может работать только при условии 100% вакцинации персонала. То же самое с водителями. Александр Барсук рассказывает, что и они привили 95% людей.

Тех, кто отказывается, грозят отстранить от работы без сохранения зарплаты - подумать. А если человек так и не решится на прививку, ему может грозить увольнение.

Но это - с уже имеющимися сотрудниками. Что касается новых, то по ним многие работодатели сразу задают вопрос - вакцинирован ли человек или, если нет, готов ли он сделать прививку.

По данным OLX Работа, это требование становится препятствием для 4 соискателей из 10. 35% тех, кто ищет работу, не готовы вакцинироваться, особенно большая проблема с этим в Одесской области, а в Тернопольской рабочие готовы согласиться на вакцинацию, то только если будут хорошие предложения по вакансиям, - отмечают исследователи.

"Первый вопрос соискателей уже даже не по зарплате, а по вакцине - обязательно ли прививаться", - говорит Юрий Киньков.

Люди готовы уступить работодателям разве что по стоящим вакансиям - с хорошими зарплатами (не ниже 20 тысяч). Если предложение - так себе плюс нужно еще и вакцинироваться, то многие соискатели ищут дальше.

Эксперты говорят, что по некоторым специальностям отсутствие ковид-сертификата удерживает людей в Украине. "Те же водители, если вакцинируются, поедут в Польшу, на большие зарплаты", - отмечает Житинский.

Но в целом ситуация для украинцев без вакцины выглядит не особо радостной - представители некоторых профессий, к примеру, учителя, медики, чиновники, работники сферы услуг уже в скором времени рискуют вылететь с работы, если не сделают прививку.

На массовой вакцинации сейчас настаивают также продуктовые и аптечные сети, да и весь ритейл в целом, службы такси, службы доставки и другие.