 

За месяц до демобилизации в учебном центре "Десна" застрелился из автомата солдат-срочник

События Сегодня, 22:5047
За месяц до демобилизации в учебном центре "Десна" застрелился из автомата солдат-срочник

В 169-м учебном центре "Десна", что в Черниговской области, прямо на посту совершил суицид военнослужащий-срочник. Трагедия произошла 24 октября в 3:53 ночи.

Об этом сообщает сайт "Общественного" со ссылкой на заместителя начальника по морально-психологическому обеспечению центра "Десна" Александра Сагайдака.

Военный застрелился во время службы в карауле, охранявшего склады. Выстрел молодой человек произвел из штатного оружия - автомата АК-47. Его тело обнаружила смена, прибывшая на пост.

Молодому человеку оставался до демобилизации всего месяц. Ему было 23 года, родом он был из  Днепропетровской области. На службе его характеризовали положительно, проблем с ним не возникало.

Что стало причиной самоубийства, пока неизвестно. Все обстоятельства будут устанавливаться, заверил журналистов Сагайдак.

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