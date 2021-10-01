Под видом студентов в Украину незаконно переправляли тысячи иностранцев, которые потом уезжали в ЕС

В ходе спецоперации полиция и пограничники разоблачили масштабную схему переправки иностранцев в Украину под видом студентов с последующим незаконным транзитом в страны Евросоюза. Услуги злоумышленников стоили от 13 до 15 000 долларов с одного "студента".

Правоохранители задержали трех членов банды.

Об этом сообщается в Фейсбуке МВД.

Для маскировки мощного канала нелегальной миграции злоумышленники создали сеть фирм-посредников по рекрутингу иностранцев. Кроме того, для прикрытия своей преступной деятельности они использовали одно из частных высших учебных заведений: иностранцы получали официальное приглашение на учебу из этого вуза и на законных основаниях прибывали в страну. А затем их нелегально переправляли в ЕС, минуя пункты пропуска.

В течение нескольких месяцев правоохранители задержали около 40 липовых студентов при попытке переправки в страны ЕС.

Как установили правоохранители, за два года в Украину таким образом переправили около трех тысяч иностранцев якобы для получения образования.

"География предложения услуги обучения в Украине с возможностью дальнейшего нелегального попадания в страны Западной Европы охватывала более 10 стран африканского континента, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Стоимость нелегального транзита одного "студента" в ЕС составляла от 13 до 15000 долларов. По предварительным данным, теневой доход от этой схемы ежегодно составлял более миллиона американских долларов", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Департамента миграционной полиции Игорь Малахов.

Спецоперация по задержанию злоумышленников проходила в несколько этапов. Правоохранители задержали двух участников преступной группировки при попытке переправки четырех групп нелегальных мигрантов через государственную границу.

Задержание происходило при силовой поддержке спецназовцев подразделения ТОР Департамента патрульной полиции.

Следователи полиции Черновицкой области начали уголовное производство по части 2 статьи 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Во время обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли печати юридических лиц, которые предоставляли услуги посредников в наборе иностранных "студентов", компьютеры и серверы, мобильные терминалы и флэш-накопители информации, а также значительные суммы иностранной валюты.

"Сейчас трем участникам преступной группировки - двум иностранцам и одному гражданину Украины - уже сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Украинца и одного из иностранцев взяли под стражу, в отношении другого иностранца-участника решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Следственные действия продолжаются", - сказал Малахов.