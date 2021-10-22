В Минэнерго предрекли, что после Молдовы газовый кризис накроет Украину

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль прокомментировала энергетический кризис в Молдове, которая из-за нехватки газа объявила чрезвычайное положение.

По словам чиновницы, Украина может стать следующей.

Такой неутешительный прогноз она дала в интервью "Радио Свобода".

"Там очень критическая ситуация. И вчера, позавчера проводили очень много встреч и разговоров с Молдовой о том, как решать этот кризис. И, разумеется, его можно решать только сообща. Потому что Молдова - это первый звонок. В принципе этот кризис будет присущ всей Европе. И, к сожалению, Украина следующая", - сказала Зеркаль.

Она добавила, что кризис вызвало совпадение многих факторов, но рыночные цены сейчас диктуют автократические режимы, имея в виду прежде всего Россию.

"Были природные факторы в Азии, в Латинской Америке, в США и нехватка сжиженного природного газа. И она будет расти со временем, несмотря на растущее производство. Но спрос и то, что газ фактически является переходным топливом для Азии для достижения этой нулевой эмиссии... Все складывается так, что рыночные цены сейчас диктуют автократические режимы. И Путин не может не воспользоваться этим. Потому что он является самым ярким представителем этой автократической системы", - сказала чиновница.