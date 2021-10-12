Слухи о перевороте в КНДР и захвате власти сестрой Ким Чен Ына опровергла южнокорейская разведка

Южнокорейская разведка не подтверждает распространившиеся слухи о возможном перевороте в Северной Корее.

По ее данным, такая информация не соответствует действительности. Об этом заявил источник южнокорейского агентства "Ренхап" в правительстве республики.

Как сообщило ранее американское издание Globe, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон якобы отстранила брата от должности с помощью преданных лично ей высокопоставленных военных.

По данным издания, это произошло еще в период с 6 мая по 5 июня, и с тех пор на официальных мероприятиях КНДР вместо северокорейского лидера мог присутствовать его двойник.