Блогершу из США и туристку из Германии застрелили в Мексике наркоторговцы

В Мексике две туристки погибли после того, как оказались в центре перестрелки между местными наркоторговцами.

Как выяснилось, одна из жертв - это 25-летняя блогерша из США индийского происхождения Анджали Риот. На ее страницу в Instagram подписано более 42 000 людей. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в среду, 20 октября, в баре La Malquerida в туристическом центре города Тулум, где внезапно вспыхнула вооруженная разборка между наркоторговцами.

Анджали Риот погибла на месте происшествия. Вторая жертва перестрелки, 35-летняя гражданка Германии Дженнифер Хенцольд, была госпитализирована с ранением, но медикам не удалось спасти ее жизнь.

Также при стрельбе были ранены еще трое туристов - пара из Германии и подданная Нидерландов.

После смертельного инцидента Министерство иностранных дел Германии выпустило туристическую справку, в которой немцам, которые посещают курорты Мексики, указали: "Если вы сейчас находитесь вблизи Тулума или Плая-дель-Кармен, не покидайте охраняемые гостиничные объекты".