Infinity в Киеве врезался в отбойник и срикошетил на клумбу

В ночь на понедельник, 25 октября, в Киеве автомобиль Infinity врезался в отбойник и вылетел в зеленую зону.

После происшествия водитель и пассажиры авто поспешно уехали с места происшествия.

Об этом сообщает Telegram-канал Magnolia TV.

Инцидент произошел на проспекте Победы. Автомобиль на высокой скорости влетел в отбойник, от удара машину занесло и откинуло на клумбу. После произошедшего водитель и пассажиры Infinity пересели в другую машину и уехали.

Полиция связалась в владельцем Infinity. В начале мужчина предположил, что его автомобиль украли, а потом заявил, что за рулем была его жена. По его словам, женщина после столкновения вызвала "Скорую помощь" и отправилась в больницу, но известно, что с места ДТП никого не госпитализировали.