В прямом эфире "Танцев со звездами" Екатерина Кухар зачем-то призналась, что беременна

Неожиданное признание прозвучало из уст судьи шоу "Танцы со звёздами" канала "1+1", примы-балерины Национальной оперы имени Т.Г. Шевченко Екатерины Кухар.

Комментируя танец солистки группы KAZKA Александры Зарицкой, Кухар между прочим призналась, что ждет ребенка.

Это произошло на восьмом эфире шоу "Танцы со звездами" в воскресенье, 24 октября.

Екатерина Кухар начала комментировать выступление Зарицкой. А потом внезапно заявила: "Возможно, я сегодня так эмоциональна, потому что я в положении", - сказала Кухар. Она использовала украинский фразеологизм "при надії", который означает беременность.

После этого заявления в прямом эфире в зале "Танцев со звездами" повисла пауза, затем сменившаяся смехом и попытками ведущего Юрия Горбунова перевести разговор на другую тему.

Однако Кухар еще несколько раз повторяла, что она "при надії". Судя по реакции остальных членов жюри "Танцев", для них эта новость стала сюрпризом. Причину и цель такой откровенности никто не понял.

Кухар замужем за премьером Национальной оперы Александром Стояновым. С мужем она воспитывает сына Тимура и дочь Анастасию.