 

Что известно об украинских ракетах, которыми Арестович грозит Москве (Видео)

События Сегодня, 13:5049
Что известно об украинских ракетах, которыми Арестович грозит Москве

Вчера спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что скоро Украина будет иметь ракеты, которые добивают до Москвы. И они будут нацелены именно на столицу России. 

Это, по его словам, станет итогом украинской ракетной программы.

Слова эти прозвучали после слов Владимира Путина о ракетах НАТО под Харьковом - то есть, у границы с Россией. 

То есть Украина по сути подтвердила, что намерения создать для РФ ракетную угрозу у нее есть. Насколько это реально - разбиралась "Страна". 

Что заявил Арестович

Спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича позвали вчера на канал "Дом" прокомментировать заявления Владимира Путина о "военном освоении" Украины со стороны НАТО. И в частности - что под Харьковом могут появиться американские ракеты. 

Арестович не стал отрицать по поводу ракет и даже сказал, что их нацелят прямиком на Москву, но только уточнил, что ракеты будут украинскими. 

"Путин доиграется со своей политикой до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время. По одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы", - сказал Арестович. 

То есть, по его словам, в Украине скоро появятся ракеты, которые смогут пролететь от границы 500-600 километров и достать до российской столицы.

Понятно, что Арестович - это не официальное лицо Министерства обороны. И военные вопросы он часто комментирует ради троллинга и пиара. 

Но мы решили все же разобраться - действительно ли у Украины есть ракеты такой дальности?

Что известно о ракетной программе Украины?

Разговоры о том, что Украине нужно возрождать военные ракетные технологии, начались при Порошенко. Хедлайнером процесса стали как сам президент, так и его секретарь СНБО Александр Турчинов.

Турчинов исполнял в то время роль главного "ястреба" украинской политики, выступая то за возвращение ядерного статуса, то предрекая скорое нападение Путина. 

"Сапсан" или "Гром". Главный украинский проект. В 2015 году Турчинов заявил, что Украина создаст ракетный комплекс, превосходящий по качествам задуманный еще в начале двухтысячных, но так и не выпущенный "Сапсан" - который в теории поражает все виды целей на земле, воде и воздухе. 

Дальность стрельбы на максимуме - 480 километров. 

Программу "Сапсана" закрыли еще при Януковиче. При этом на проект к 2013 году уже потратили 200 миллионов гривен (по тому курсу - 25 миллионов долларов), но разработчик - КБ "Южное" - на тот момент не представил даже проектной документации.

То есть закрытую еще при Януковиче программу сперва решили не возрождать. Но уже через год Петр Порошенко заявил обратное - что "Сапсан" будет создан. В КБ "Южное" пообещали, что за 3,7 миллиарда гривен смогут достроить комплекс к 2018 году.

Но армия с тех пор так новое оружие и не испытала. И только в феврале 2021 года министр обороны Андрей Таран заявил, что с "Южным" подпишут контракт об изготовлении опытного дивизиона "Сапсана", который в Минобороны также называют "Гром-2" (экспортный вариант).

И, хотя к тому времени проект был готов на 80%, о поступлении первой батареи в армию пока ничего не известно. Тем не мерее, тягач, на котором должны возить "Сапсан", уже проехал по улицам Киева к 30-летию независимости. Многие тогда заявили, что это был муляж. 

На 2022 год Минобороны заявило, что работы над комплексом продолжатся. Таким образом перспективы принятия его на вооружение пока туманны.  

Что приняли на вооружение? В 2018 году на вооружение приняли ракетный комплекс "Ольха" с дальностью поражения от 70 до 120 километров (правда, последняя версия еще испытывается). Оружие, которое является аналогом "Града" и "Смерча", разработало киевское КБ "Луч". Но до Москвы, как видим, от Харькова она не достанет.

На 2020 год в армии было менее сотни таких ракет - чего хватит на восемь залпов пусковой установки. Главком Руслан Хомчак говорил, что не включает их в оборонзаказ, поскольку на нынешней войне, которая происходит на Донбассе, это оружие не применяют. Пока о новых поставках "Ольхи" в армию не сообщалось. 

В 2020 году также приняли на вооружение еще одну разработку "Луча" - антикорабельную ракету "Нептун". Это крылатая ракета, которая с берега может поражать цели в море на расстоянии до 280 километров. По сути - это модернизированная советская ракета Х-35, с увеличенной массой. 

Еще годом ранее планировалось поставить в войска 130 этих ракет. Также комплексы для "Нептуна" начали производить только в январе 2021 года. С ними возникла проблема - шасси от завода "КрАЗ" оказались некачественными, их решили заменить чешскими Tatra. Поступления комплекса в армию ожидают не раньше, чем через год. 

"Нептун" пока выглядит самой перспективной украинской разработкой. Но в России считают, что это не полноценная управляемая крылатая ракета, и ее пусковую установку будет легко уничтожить в считанные минуты (такое мнение выражал сенатор Франц Клинцевич). 

Что обещают принять на вооружение в 2022 году? Пока только ракету "Тайфун-1" (аналог "Града"). Остальное - это либо доработки концептов, либо обеспечение поставок тех же "Нептунов". 

Как видим, ни одна из этих ракет до Москвы достать не сможет. Да и существуют они либо в проекте, либо в очень ограниченном количестве.

Деньги тратят на британские ракеты

Иными словами, ракетное оснащение Украины идет медленно - на это нужны огромные деньги. И пока власти лишь на словах обещают его ускорить.

"До 2031 года мы имеем расходы на ракетную программу более, чем 200 миллиардов гривен... Мы не можем ждать от наших партнеров, когда они нам будут или не будут предоставлять то или иное вооружение. Наше задание - сделать вооружение собственного производства", - сообщил в конце августа секретарь СНБО Алексей Данилов, который принял от Турчинова эстафету грозных заявлений. 

Но, видимо, на свои мощности особой надежды на самом деле нет. Видимо, поэтому в октябре стало известно, что Киев закупает у Лондона ракеты Brimstone. О них, со ссылкой на своих инсайдеров, написала британская Times. А о самой закупке без подробностей рассказывал украинский посол Вадим Пристайко. 

СМИ на днях сообщало, что Великобритания продаст Украине ракеты класса "земля-земля" и ракеты класса "воздух-земля" для самолетов. Стоимость одной ракеты - 100 тысяч фунтов стерлингов. 

Это изделие сверхзвуковое и самонаводящееся. Ракета на вооружении Британии с 2005 года и применялась на Ближнем Востоке. Дальность полета - в зависимости от модификаций 20-60 километров.

А накануне Пристайко заявил, что Украина приобретет у Великобритании два действующих корабля, которые будут вооружены британскими ракетами.

Но будут ли это Brimstone - непонятно. 

Также нет информации сколько этих ракет по итогу поставят Украине. Впрочем, и они до Москвы не долетят. 

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Теги: news, новости, Украина, Арестович, Ракеты, 7dniv, 7dnivinfo  
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