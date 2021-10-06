Поставки газа в Европу предельно снизил "Газпром"

В понедельник, 25 октября, поставки газа по трубопроводу Ямал-Европа упали до 8 млн кубометров в день вместо забронированных 31 млн кубометров.

Об этом сообщает ТАСС.

"Газпром" в понедельник снизил прокачку газа по трубопроводу Ямал-Европа до 333 тыс. кубометров в час с около 0,5 млн кубометров в час в пятницу, 22 октября.

При этом в октябре и ноябре "Газпром" забронировал суточную прокачку в 31 млн кубометров, вместо около 8 млн фактических кубометров сейчас.

В компании снижение поставок объясняют тем, что выполняют заявки потребителей согласно действующим контрактам.

Транснациональный газопровод Ямал-Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность - 32,9 млрд кубометров газа в год.