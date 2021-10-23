Сын Трампа запустил в продажу новые футболки. "Алек Болдуин убивает людей"

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший запустил в продажу футболки, надписи которых гласят, что знаменитый актер Алек Болдуин, который в следствии несчастного случая во время съемок застрелил оператора Галину Хатчинс, убивает людей.

Фотографии футболок Трамп опубликовал в своих Instagram-историях.

На однотонной футболке, фото которой опубликовал Донльд Трам-младший, напечатана надпись: "Оружие не убивает людей, Алек Болдуин убивает людей".

В публикации размещена ссылка на магазин Трампа, однако при переходе по ней по состоянию на 17:30 по Киеву выдает ошибку. В ассортименте магазина таких футболок сейчас тоже нет.

В одной из своих Instagram-историй младший Трамп опубликовал фотографию Алека Болдуина, на которой он якобы сам одет в эту футболку. Такой снимок был сделан с помощью фотошопа.

Стоит отметить, что истории с Болдуином Трамп посвящал публикации и раньше. На изображении одной из них сказано: "Давайте посмотрим, как Алек Болдуин обвинил оружие".