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События Сегодня, 17:5770
Сын Трампа запустил в продажу новые футболки. "Алек Болдуин убивает людей"

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший запустил в продажу футболки, надписи которых гласят, что знаменитый актер Алек Болдуин, который в следствии несчастного случая во время съемок застрелил оператора Галину Хатчинс, убивает людей.

Фотографии футболок Трамп опубликовал в своих Instagram-историях.

На однотонной футболке, фото которой опубликовал Донльд Трам-младший, напечатана надпись: "Оружие не убивает людей, Алек Болдуин убивает людей". 

В публикации размещена ссылка на магазин Трампа, однако при переходе по ней по состоянию на 17:30 по Киеву выдает ошибку. В ассортименте магазина таких футболок сейчас тоже нет. 

Сын Трампа запустил в продажу новые футболки. "Алек Болдуин убивает людей"

В одной из своих Instagram-историй младший Трамп опубликовал фотографию Алека Болдуина, на которой он якобы сам одет в эту футболку. Такой снимок был сделан с помощью фотошопа.

Сын Трампа запустил в продажу новые футболки. "Алек Болдуин убивает людей"

Стоит отметить, что истории с Болдуином Трамп посвящал публикации и раньше. На изображении одной из них сказано: "Давайте посмотрим, как Алек Болдуин обвинил оружие".

Сын Трампа запустил в продажу новые футболки. "Алек Болдуин убивает людей"

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Теги: news, новости, Украина, Болдуин, Трамп, убийство, 7dniv, 7dnivinfo  
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