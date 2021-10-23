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События Сегодня, 18:02107
Как в Украине работает индустрия по торговле ковид-сертификатами

В Украине на фоне новостей о том, что непривитых от коронавируса начнут отстранять от работы, растет спрос на поддельные ковид-сертификаты - для тех, кто вакцинироваться не хочет, но бумажка нужна.

Первые такие документы появились на "черном рынке" летом. Сразу же, как заговорили о том, что они дадут привилегии для выезда за границу. С тех пор они стали еще доступнее - и по цене, и по предложениям.

Найти можно всё - от фейковых приложений, имитирующих цифровые документы "Дии", до внесения в эту самую "Дию" без вакцинации - непосредственно медиками, задействованными в схемах.

Разбирались, как и за сколько продают липовые ковид-сертификаты, какие скандалы с этим связаны и что грозит тем, кто попался.

Фейковая "Дия"

Новинка среди предложений по подделке - приложение, которое загружает документы, похожие на те, что хранятся на официальном портале госуслуг "Дия". Пользователю остается загрузить фото и отредактировать данные.

О ее существовании в Минцифры сообщили сегодня.

Как в Украине работает индустрия по торговле ковид-сертификатами

Приложение платное, его установка стоит 120-200 гривен. Оно позиционирует себя, как сервис для подростков, которые могут купить сигареты и алкоголь, показав с телефона кассиру цифровой паспорт. Кроме паспорта, есть возможность скачать и фейковый ковид-сертификат.

Как в Украине работает индустрия по торговле ковид-сертификатами

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что фейковую копию приложения с документами в дизайне "Дии" "умельцы" сделали для Android. Оно устанавливается не с Google Play, а по ссылке.

Он предупредил, что такие документы не валидируются через QR, поскольку их нет в базе и что те, кто покупает подобные "сервисы" несет ответственность за использование поддельных документов.

Сертификат с доставкой на дом

Еще летом, когда стало ясно, что ковид-сертификаты станут "входным билетом" и документом упрощающим выезд за границу, в Украине заработал подпольный рынок медицинской паспортизации. Журналисты "Страны" тогда провели расследование и выяснили, что есть несколько вариантов.

Самый дешевый вариант предлагали за 150 евро. Это была бумага, похожая на паспорт вакцинации, с которым ездят в Европу, но такой документ не был зарегистрирован в базах. 

За внутренний сертификат о вакцинации с регистрацией в "Helsi" и "Дия" просили от 400 до 700 евро. Данные в систему вносили семейные врачи, задействованные в схемах. Его оформляли не менее 21 дня. Сначала медик вносил в базу данные о первой прививке, через время - о второй, чтобы не было подозрений. 

За поддельный паспорт европейского образца (для выезда за рубеж) просили 1500 евро. Срок его изготовления также был 21 день - минимальный промежуток между первой и второй прививкой, данные о которых вносили в базу. Покупателям обещали, что все данные внесут в базы. Для проверяющих документ будет настоящим, вот только прививку по факту не делали.

С тех пор рынок разросся. Сейчас поддельные сертификаты подешевели. Их, особо не скрываясь продают через Telegram-каналы, причем их рекламируют в Facebook.

В одном из таких каналов "Стране" написали, что по состоянию на 25 октября цена вопроса 2 500 гривен - за внесение в базу "Дии", 2700 - за внесение в базу плюс бумажный сертификат с реальной, как утверждают, печатью или QR-кодом. В него обещают вписать вакцину на выбор (Пфайзер, Модерна, Короновак). Доставка бумаги по Киеву - курьером, в пакете из непрозрачной пленки.

Даты сделанных прививок проставляются задним числом. К примеру, если оформить сертификат сегодня, 25 октября, то первую дозу оформят четвертым октября. Цена вопроса, как уже говорилось - менее ста долларов. Но работают схемщики по 100%-й предоплате, поэтому какие гарантии внесения в реестр вакцинированных - вопрос. 

Но если работают - выходит, в этой схеме задействованы врачи, у которых есть доступ к вакцинам, которые нужно оформить как использованные. Они же вносят изменения в систему HelSi. И, видимо, "рисуют" подпись вакцинированного на бланке согласия. 

О том, что подделки фабрикуются на базе украинских больниц, написали даже в The New York Times. По мнению издания, это приводит к завышению данных о вакцинации. А в свете данных о том, что украинским врачам разрешили выливать половину доз флакона, лишь бы повысить показатели по вакцинации - эта информация играет уже другими красками. 

Скандалы с бумажными подделками

Но есть и другой тип "липы" - бумажные "сертификаты", которые ни в каких реестрах не значатся. Они стоят значительно дешевле - по 200-300 гривен. 

Громкий инцидент с подделкой Covid-сертификата произошел с экс-нардепом Надеждой Савченко. В начале октября вместе с сестрой Верой они прилетела в Украину из Турции. В аэропорту "Борисполь" выяснилось, что предъявленные международные свидетельства о вакцинации были поддельные.

Как в Украине работает индустрия по торговле ковид-сертификатами

Позже Надежда Савченко заявила, что не подделывала и не покупала ковид-сертификат. А также, что она считает неконституционным, когда для прохождения границы или допуска на работу нужно предъявлять дополнительные документы, кроме паспортов.

На вопрос, делала ли экс-депутат прививки от коронавируса, Савченко не ответила, ссылаясь на защиту персональных данных о здоровье человека. Полиция открыла дело по статье "подделка документов". 

Что грозит за подделку сертификатов

По состоянию на конец октября в Украине открыто почти 800 уголовных дел по факту подделки сертификатов вакцинации от Covid-19. 

Только за минувшие выходные пограничники выявили более десятка поддельных ковид-сертификатов у въезжающих в Украину. Изъятые ковид-сертификаты передают полиции для проведения экспертизы. На ее основе будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности тех, кто воспользовался поддельными документами.

Использование поддельного ковид-сертификата трактуется по статье 358 часть 4 УК (использование заведомо поддельного документа). За это грозит штраф до 850 гривен, ограничение свободы до двух лет или до шести месяцев ареста. 

При это наказание за поддельные сертификаты хотят ужесточить. В сентябре Кабмин одобрил законопроект, который предлагает увеличить штрафы за использование поддельных ковид-паспортов до 34 тысяч гривен. Для врачей, участвующих в подделке, штраф до 68 тыс грн и запрет на три года занимать должность. Для тех, кто продает сертификаты - штраф до 170 тыс грн или до трех лет лишения свободы. 

Теперь дальнейшую судьбу этого законопроекта должна решить Верховная Рада.

Первые два приговора за подделку ковид-сертификатов украинский суд вынес месяц назад. Во Львовской области мужчину и женщину, которые пытались пересечь границу с Польшей с поддельными ковид-сертификатами, оштрафовали на 850 гривен.

Мужчина, житель Ивано-Франковской области, подделала документ самостоятельно. Он нашел в интернете бланк о прививке Pfizer с реквизитами областной клинической больницы. Далее он его скачал, внес туда свои данные и подделал подпись врача. Женщина, работница АЗС в Хмельницком, подделала сертификат по такой же схеме.

Кстати, в Минздраве предложили выявлять поддельные сертификаты не только на границе, но и в больницах. Министр здравоохранения Виктор Ляшко поручил создать комиссию, которая будет изучать случаи тяжелого протекания ковида у вакцинированных. По словам министра, комиссия должна "разобраться, была ли реально сделана прививка, поскольку это все влияет на доказательную базу того или иного имунно-биологического препарата".

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Теги: news, новости, Украина, ковид_сертификаты, подделка, 7dniv, 7dnivinfo  
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