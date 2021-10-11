Газовщики обнародовали новые тарифы. 8 гривен - за газ, 9 - за распределение

В Украине могут резко вырасти тарифы на распределение газа. Напомним: именно из-за них прошлой зимой по стране прокатились тарифные майданы. Все началось с космических ценников, которые выставил людям "Лубныгаз". Тариф на распределение взлетел до порядка 4 гривен за куб, одновременно подорожал газ. В итоге куб газа с транспортировкой обходился потребителям больше 14 гривен, что на тот момент было шоком. Поэтому местное население начало бунтовать.

Тогда повысились тарифы не только в Лубнах, но и во многих других городах. Власти настолько испугались тарифных бунтов, что НКРЭ тут же в ручном режиме снизил тарифы для 14 облгазов (в Лубнах, Тернополе, Ивано-Франковске, Николаеве и другие) и установил верхнюю планку для ценника на распределение - не больше 1,79 гривен за куб (без НДС).

Но тарифы на распределение газа устанавливают для газораспределительных компаний ежегодно.

И газовщики уже начали готовить новые прайсы, которые они подадут на утверждение регулятору. Судя по всему, они рассчитывают все же протянуть повышенные ценники. Причем, предлагаемые тарифы просто зашкаливают. К примеру, Лубныгазе будут просить регулятора повысить тариф с 1,79 гривен до 3,49 гривен, в Киевоблгазе - с 1,45 до 3,38 гривен. То есть, минимальное увеличение - в два раза, а по некоторым компаниям - впятеро и больше.

"То есть, учитывая, что тариф на газ для населения зафиксирован на уровне порядка 8 гривен за куб, распределение будет обходится в некоторых городах дороже, чем сам газ", - говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Особенно критичен вопрос дорогого распределения для частного сектора, который отапливается газом. Если учесть, что на обогрев небольшого дома идет порядка 400 кубов газа, люди рискую получить платежки с просто таки космическими цифрами — до 6,8 тысяч в месяц - за газ плюс распределение.

Понятно, что такие ценники по карману далеко не всем - для большинства жителей сел и райцентров (а именно среди них большой удельный вес владельцев частных домов) - суммы просто запредельные.

НКРЭ может и не утвердить скандальные ценники - ведь они могут спровоцировать новые тарифные майданы по всей стране. Но, как говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, распределение газа по сетям низкого давления реально дорожает. И, чем меньше будет транзит российского газа, тем дороже в итоге украинцам придется платить за распределение.

"Поэтому тариф все равно будет расти, вопрос лишь в том, будет это подорожание на десятки процентов или в разы", - уверен Корольчук.

"Власти обещали, что газ не подорожает - нате вам по 8 гривен а куб. А по тарифу на распределение никаких обещаний не было, так что придется платить", - иронизирует Скубченко.

Разбирались, как могут измениться тарифы на распределение газа.

Рост тарифа - в 2-5 раз

Облгазы начали обнародовать проекты новых тарифов на распределение газа на 2022 год. По процедуре, сначала эти тарифы должны пройти общественные обсуждения, а затем передают на утверждение регулятору - НКРЭ, который может их утвердить, а может и "зарубить", или, как минимум, существенно откорректировать.

Многие облгазы предлагают повысить тарифы вдвое, а некоторые - впятеро и даже больше.

С учетом того, что газ для населения стоит порядка 8 гривен за куб, в некоторых регионах за распределение придется платить дороже, чем за сам ресурс.

Заоблачные ценники, еще до их подачи в НКРЭ, не говоря уже об утверждении, вызвали бурю протестов на местах.

Как отметила председатель фракции от ОПЗЖ в Житомирском горсовете Наталия Леонченко, "Житомиргаз" хочет поднять тариф, вопреки оптимистичным заявлениям правительства и президента".

"Если это произойдет, цена на транспортировку газа для населения и предприятий возрастет с 2,016 гривен до 5,028 гривен за кубический метр, Это означает, что обычная житомирская семья будет вынуждена дополнительно искать ежемесячно на оплату за газ около тысячи гривен", - подсчитала Леонченко.

Уже сегодня, 25 октября в Житомире люди собрались на тарифный майдан под лозунгом "Нет - поднятию тарифа на газ".

Сколько придется платить

Насколько больше будут платить за газ люди, если новые тарифы примут?

Для жителей многоэтажек, которые пользуются газом только для приготовления пищи, ситуация не столь катастрофическая. Среднестатистическая семья сжигает 10-12 кубов газа в месяц, поэтому, к примеру, жители многоэтажки в Умани будут платить за распределение газа вместо 17,8 гривен 89,1 гривен в месяц.

Но вот для жителей частного сектора новые тарифы станут настоящим шоком. На отопление небольшого дома идет 400-500 кубов газа в месяц. В Киевской области за распределение такого объема нынешний ценник — 580-725 гривен в месяц. По новому тарифу нужно будет платить 1352-1690 гривен. Это не считая затрат на сам газ.

В той же Умани, где хотят установить тариф на распределение - 8,91 гривна за куб вместо нынешнего 1,78 гривен, людям нужно будет выложить 3564-4455 гривен в месяц. Это, повторимся, без стоимости самого газа (он потянет еще на 3200-4000 в месяц. Итого, общая платежка — 6764-8455.

Откуда взялись космические тарифы

Почему газовщики решили столь радикально переписать ценники? Учитывая скандальность темы, в компаниях уходят от обсуждения тарифного вопроса.

Но, как пояснили нам в одной из газораспределительных компаний, "в тарифе - несколько составляющих. Самая главная - технологический газ. Если в прошлом отопительном сезоне мы его покупали по 7 гривен, то в этом - по рыночной цене, а это больше 30 гривен за куб. "Нафтогаз" обещал более дешевый газ, но конкретных договоренностей и цен пока нет - будет ли это 7,42 гривен за куб, как для производителей тепла для нужд населения, - пока тоже непонятно.

Но мы по законодательству обязаны просчитать новые экономически обоснованные тарифы, заложив в них все составляющие - от цены на технологический газ до зарплат и текущих расходов. Отсюда выплывают такие большие цифры. Но это - только проекты. Еще будут общественные обсуждения, обсуждения в НКРЭ, регулятор может порезать динамику увеличения зарплат или, скажем, затраты на счетчики или инвестпрограммы. Могут еще поступить новые ценовые предложения по газу от НАКа, и тогда тарифы тоже соотвественно откорректируем. В конце-концов нас могут, как в прошлом году, всех в ручном режиме загнать под одну планку. Но пока тарифы такие, как есть - они взяты не с потолка, это конкретные расчеты стоимости распределения", — говорит наш собеседник из газораспределительной компании.

Но он также добавил, что даже если НАК решит дать технологический газ по 7,4 гривен (а это на сегодня минимальная цена, по которой "Нафтогаз" отпускает ресурс), то все равно тариф на распределение будет выше, чем действующий. "Плюс 40 копеек на кубе газа, плюс по зарплатам и расходным материалам. Просто рост будет на проценты, а не в разы", — отметил эксперт.

"Пересмотр тарифов операторами газораспределительных сетей происходит в два этапа. Первый (предварительный) - общественные обсуждения на местах, второй - подача в НКРЭКУ рассчетов и окончательное утверждение размеров тарифов Регулятором. Формирование проектов тарифов происходит по формуле, в которой учитываются все составляющие себестоимости тарифа. Львиная доля тарифа на доставку - это газ для производственно-технологических потребностей. Если в тарифах на 2021 год закладывалась стоимость такого газа на уровне 7 гривен за куб, то сейчас - по рыночной цене. Никто не поставляет операторам газ по льготным ценам, по крайней мере, пока таких договоров нет. Поэтому компании рассчитали тарифы, исходя из рыночных цен (по состоянию на сейчас они находятся на уровне 34 грн. за кубометр газа). Если брать индикативы прямых форвардных контрактов (по импорту) - то сейчас эти показатели в пределах 24 000 гривен за тыс. куб. м. Тот же оператор подземных хранилищ газа (АО «Укртрансгаз») уже объявил тендер на закупку газа для своих технологических нужд по цене 32 106 грн/тыс. куб. м. Кроме того, в проекты тарифов закладывались также компенсации, ведь в действующем тарифе предусмотрен газ по 7 000 гривен за тыс куб м. Но с лета он начал стремительно дорожать и разница это прямые убытки компаний, которые подлежат компенсации", - сказал нам глава Ассоциации газового рынка Денис Сенектутов.

"Пока газораспределительные компании ориентируются на рыночную цену на газ, отсюда - заоблачные тарифы", - добавил эксперт энергорынка Олег Попенко.

Юрий Корольчук говорит, что тариф на распределение газа в любом случае будет повышаться.

"И сейчас будет расти, и в перспективе. К примеру, на тариф на распределение газа повлияет снижение объемов транзита, ведь чем ниже давление в магистральной трубе, тем больше технологического газа придется закупать газораспределительным компаниям и тем выше будут затраты на сети низкого давления", — говорит Корольчук.

Представитель одной из газораспределительных компаний также говорит, что на тариф влияет количество клиентов.

"Если останавливаются большие предприятия, за распределение газа они уже платить не будут. Поэтому затраты придется "разбрасывать" на других клиентов, в том числе, население", - пояснил он.

Впрочем, как говорит Скубченко, детального аудита тарифов, в том числе, на распределение газа, в Украине так до сих пор и не провели. Поэтому насколько обоснованно поставщики услуг включают в них те или иные составляющие - вопрос открытый.

Но в самих газораспределительных компаниях отмечают, что их финансовое положение за последний год заметно ухудшилось. В частности, выросли долги перед Оператором ГТС, которые на сегодня составляют уже почти 11 млрд гривен. Отметим, недавно Кабмин принял постановление, по которому средства, полученные газовщиками от потребителей будут идти на спецсчета, чтобы не было задержек по расчетам с Оператором ГТС и "нецелевого использования". Как рассказали нам газовщики, такие спецсчета появятся уже с ноября.